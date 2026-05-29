Segundo os voluntários, o abastecimento teria sido interrompido por quase quatro meses no início de 2025, já durante a atual gestão municipal. Ainda de acordo com a ONG, entre 2024 e 2025 houve redução na quantidade de ração adquirida pela Prefeitura para atendimento da colônia.

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu tutela de urgência determinando que a Prefeitura de Piracicaba restabeleça o fornecimento de ração aos gatos abandonados no Cemitério da Saudade. O tema foi debatido em uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (29) por voluntários da ONG Gatos do Cemitério, que atuam há mais de 18 anos no manejo da colônia felina existente no local, atualmente estimada pela entidade em cerca de 900 animais.

A equipe de reportagem do JP esteve na coletiva de imprensa e conversou com Elcian Granado, uma das coordenadoras do projeto.

“Sou voluntária na equipe dos gatos do Cemitério da Saudade desde 2007. Em 2012, devido a uma matança de gatos no local, entramos com uma representação contra a Prefeitura e conseguimos iniciar negociações em 2014. A partir dessa representação, foi firmado o fornecimento de ração pela Prefeitura. Também foram prometidas medidas como vigilância, instalação de câmeras de segurança e tratamento veterinário, mas, segundo ela, apenas o fornecimento de ração vinha sendo mantido desde então”, afirmou.

Elcian declarou ainda que a licitação aberta em 2024 pela administração anterior previa uma quantidade maior de ração. Segundo ela, após a entrada da atual gestão, uma nova licitação teria reduzido o fornecimento para 15 quilos diários.