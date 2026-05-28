A aprovação, em dois turnos, da PEC que prevê o fim da escala 6x1 reacendeu o debate sobre o futuro das relações de trabalho no Brasil. Enquanto trabalhadores comemoram a possibilidade de jornadas mais curtas e mais tempo de descanso, representantes do setor produtivo demonstram preocupação com os impactos econômicos da medida. Em Piracicaba, o Simespi defendeu diálogo amplo e uma transição responsável antes da mudança entrar em vigor.
A votação aconteceu na noite desta quarta-feira (27), na Câmara dos Deputados, em Brasília. O texto segue agora para análise do Senado Federal e propõe a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, além da garantia de duas folgas semanais aos trabalhadores.
VEJA MAIS:
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Para o presidente do Simespi, Paulo Estevam Camargo, o tema exige responsabilidade e participação ativa do setor produtivo nas discussões. Segundo ele, embora a pauta sobre qualidade de vida do trabalhador seja importante, a indústria brasileira enfrenta desafios ligados aos custos de produção, competitividade e manutenção dos empregos.
“O Simespi entende que toda iniciativa voltada à melhoria das condições de trabalho merece ser discutida. No entanto, qualquer mudança precisa ser construída com planejamento, responsabilidade e segurança jurídica”, afirmou o presidente da entidade.
Setor teme impactos econômicos
O sindicato patronal também destacou que diferentes segmentos industriais possuem realidades distintas, o que exige flexibilidade nas negociações entre empresas e trabalhadores. Para a entidade, a negociação coletiva continua sendo uma ferramenta importante para equilibrar desenvolvimento econômico e valorização profissional.
Paulo Estevam Camargo ainda defendeu a realização de estudos técnicos para medir os efeitos da redução da jornada sobre produtividade, custos operacionais e competitividade da indústria nacional.