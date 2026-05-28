A aprovação, em dois turnos, da PEC que prevê o fim da escala 6x1 reacendeu o debate sobre o futuro das relações de trabalho no Brasil. Enquanto trabalhadores comemoram a possibilidade de jornadas mais curtas e mais tempo de descanso, representantes do setor produtivo demonstram preocupação com os impactos econômicos da medida. Em Piracicaba, o Simespi defendeu diálogo amplo e uma transição responsável antes da mudança entrar em vigor.

A votação aconteceu na noite desta quarta-feira (27), na Câmara dos Deputados, em Brasília. O texto segue agora para análise do Senado Federal e propõe a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, além da garantia de duas folgas semanais aos trabalhadores.

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