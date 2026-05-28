Uma mulher foi parar atrás das grades na tarde desta quarta-feira(27), depois de ser flagrada furtando um comércio no centro de Piracicaba.
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A equipe da 4ª Companhia do 10º BPM/I foi acionada pelo COPOM para um furto em andamento na rua Regente Feijó. Quando a viatura encostou, o gerente já estava de olho na ladra.
Segundo o comerciante, a mulher atuava no "esquema de formiguinha" . Entrava na loja, pegava mercadorias, corria até o carro estacionado e escondia tudo. Aí voltava para o salão e fazia mais uma “compra” sem pagar.
Ficou de olho
O gerente não tirou o olho. Chamou a PM e segurou até a viatura chegar. Na abordagem, os policiais revistaram e acharam mais produtos furtados com a suspeita, somando R$ 180.
Acabou o passeio.
Algemada, ela foi levada para o 1º Distrito Policial. O delegado de plantão ratificou a prisão por furto simplese a mulher ficou à disposição da Justiça.