Uma mulher foi parar atrás das grades na tarde desta quarta-feira(27), depois de ser flagrada furtando um comércio no centro de Piracicaba.

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A equipe da 4ª Companhia do 10º BPM/I foi acionada pelo COPOM para um furto em andamento na rua Regente Feijó. Quando a viatura encostou, o gerente já estava de olho na ladra.