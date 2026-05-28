28 de maio de 2026
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EM PIRACICABA

Gerente prende mulher furtando R$ 180 em mercadorias de comércio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
A mulher foi presa furtando itens de um comércio.
A mulher foi presa furtando itens de um comércio.

  Uma mulher foi parar atrás das grades na tarde desta quarta-feira(27), depois de ser flagrada furtando um comércio no centro de Piracicaba.

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A equipe da 4ª Companhia do 10º BPM/I foi acionada pelo COPOM para um furto em andamento na rua Regente Feijó. Quando a viatura encostou, o gerente já estava de olho na ladra.

Segundo o comerciante, a mulher atuava no "esquema de formiguinha" . Entrava na loja, pegava mercadorias, corria até o carro estacionado e escondia tudo. Aí voltava para o salão e fazia mais uma “compra” sem pagar.

Ficou de olho

O gerente não tirou o olho. Chamou a PM e segurou até a viatura chegar. Na abordagem, os policiais revistaram e acharam mais produtos furtados com a suspeita, somando R$ 180.

Acabou o passeio.

Algemada, ela foi levada para o 1º Distrito Policial. O delegado de plantão ratificou a prisão por furto simplese a mulher ficou à disposição da Justiça.

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