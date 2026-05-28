Durante a ação, os criminosos convenceram a mulher de que sua conta havia sido invadida e que seria necessário realizar procedimentos “de segurança” para impedir prejuízos maiores. A vítima acabou realizando transferências via Pix enquanto acreditava estar protegendo o próprio dinheiro.

Uma empresária de Barretos, no interior de São Paulo, perdeu cerca de R$ 140 mil após cair em um golpe bancário altamente elaborado que envolveu boletim de ocorrência falso, falsa central de atendimento e controle remoto do celular da vítima. O caso acendeu o alerta das autoridades para um novo modelo de fraude digital cada vez mais sofisticado.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos chegaram a criar um falso boletim de ocorrência eletrônico para dar credibilidade à fraude. O documento continha elementos visuais semelhantes aos oficiais, incluindo logotipos e numeração, mas não seguia o padrão adotado pelo sistema da Polícia Civil de São Paulo.

A estratégia funcionava como uma forma de transmitir confiança à vítima em meio ao nervosismo causado pela falsa ameaça de invasão bancária. Além do BO fake, os golpistas também simulavam notificações supostamente ligadas ao aplicativo do governo federal para reforçar a sensação de legitimidade durante a ligação.

As investigações apontam que os criminosos utilizaram técnicas de engenharia social para acelerar as decisões da empresária, reduzindo o tempo de reação e dificultando que ela percebesse os sinais da fraude. A Polícia Civil reforça que bancos não entram em contato solicitando transferências ou compartilhamento de tela para cancelamento de operações.

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