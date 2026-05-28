A Petrobras informou nesta quinta-feira (28) um novo reajuste no preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O valor terá acréscimo de R$ 0,48 por litro, mas a estatal também aplicará um desconto de R$ 0,44 por litro, resultando em um aumento efetivo de R$ 0,04.

A medida ocorre após o governo federal anunciar um subsídio temporário para combustíveis. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última segunda-feira (25) e prevê auxílio de R$ 0,44 por litro de gasolina pelo período de dois meses.

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