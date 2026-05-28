A Petrobras informou nesta quinta-feira (28) um novo reajuste no preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O valor terá acréscimo de R$ 0,48 por litro, mas a estatal também aplicará um desconto de R$ 0,44 por litro, resultando em um aumento efetivo de R$ 0,04.
A medida ocorre após o governo federal anunciar um subsídio temporário para combustíveis. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última segunda-feira (25) e prevê auxílio de R$ 0,44 por litro de gasolina pelo período de dois meses.
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Governo vai bancar parte do combustível
Segundo o governo, o objetivo é reduzir os impactos da alta internacional do petróleo nos preços praticados no Brasil. O benefício será pago diretamente a produtores e importadores por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Com o novo reajuste, a Petrobras informou que sua participação no preço final da gasolina passará de R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro.
Em nota, a estatal explicou que a gasolina comum vendida nos postos contém 70% de gasolina A e 30% de etanol anidro. Com isso, o impacto estimado ao consumidor será de até R$ 0,03 por litro nas bombas.
Reajuste já era esperado
No fim de abril, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, já havia indicado a possibilidade de aumento nos preços das refinarias caso o governo adotasse medidas de compensação tributária.
Na ocasião, Chambriard afirmou que a redução de tributos permitiria ajustes nos preços sem repasse integral ao consumidor final.
Guerra no Oriente Médio pressiona petróleo
A alta nos combustíveis acontece em meio ao aumento do preço do petróleo no mercado internacional, impulsionado pela guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.
O conflito afetou o transporte marítimo no Estreito de Ormuz, rota utilizada para o escoamento de parte da produção mundial de petróleo.
Desde o início da crise, em 28 de fevereiro, o barril do petróleo Brent passou de US$ 72,48 para US$ 94,29 no fechamento da última quarta-feira (27), segundo dados do mercado internacional.
Negociações entre EUA e Irã
Apesar da alta acumulada, os preços do petróleo apresentaram recuo nos últimos dias após sinais de negociação diplomática entre Estados Unidos e Irã.
O site Axios informou nesta quinta-feira que representantes dos dois países discutem a ampliação do cessar-fogo por mais 60 dias, além da abertura de conversas sobre o programa nuclear iraniano.
Segundo a publicação, o acordo ainda depende da aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.