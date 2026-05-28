Mais de 400 gatos encontrados em um apartamento insalubre em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, passarão por um período de quarentena antes de serem castrados e encaminhados para adoção. A decisão foi tomada após avaliações veterinárias apontarem um quadro crítico de saúde entre os animais, muitos deles debilitados e com sinais de doenças infecciosas.
Segundo a prefeitura da cidade, o resgate se tornou mais complexo do que o previsto inicialmente devido às condições em que os felinos viviam. Entre os principais problemas identificados estão infestação de pulgas e piolhos, verminoses, diarreia, desnutrição e lesões na região da boca.
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Tratamento vira prioridade no resgate
As equipes responsáveis pelos atendimentos iniciaram um protocolo de isolamento para impedir a transmissão de doenças entre os próprios animais e também para outros gatos que possam ter contato com eles futuramente. Por conta disso, as castrações foram suspensas temporariamente até que o estado de saúde dos felinos seja estabilizado.
Os procedimentos veterinários estão sendo realizados em parceria com o curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Concórdia. Além dos exames clínicos, os animais também passam por microchipagem para facilitar o controle e acompanhamento durante o processo de recuperação.
Caso começou há mais de uma década
De acordo com a administração municipal, a situação teve início há mais de dez anos, quando a moradora possuía apenas um casal de gatos. Sem controle reprodutivo, a população cresceu rapidamente até transformar o imóvel em um ambiente de risco sanitário e maus-tratos.
O caso ganhou repercussão após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a prefeitura e a tutora dos animais. Ainda segundo o município, parte dos gatos morreu devido às condições de saúde, enquanto outros escaparam após danos nas telas de proteção do apartamento. A prefeitura também informou que enfrenta dificuldades para acessar o imóvel, já que a responsável pelos animais não concorda totalmente com as medidas adotadas pelas equipes de resgate.