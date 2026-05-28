28 de maio de 2026
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MAUS-TRATOS

Mais de 400 gatos são resgatados de apartamento insalubre; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Prefeitura de Concórdia
Resgate de mais de 400 gatos revela cenário insalubre após mais de uma década de reprodução descontrolada em apartamento.
Resgate de mais de 400 gatos revela cenário insalubre após mais de uma década de reprodução descontrolada em apartamento.

Mais de 400 gatos encontrados em um apartamento insalubre em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, passarão por um período de quarentena antes de serem castrados e encaminhados para adoção. A decisão foi tomada após avaliações veterinárias apontarem um quadro crítico de saúde entre os animais, muitos deles debilitados e com sinais de doenças infecciosas.

Segundo a prefeitura da cidade, o resgate se tornou mais complexo do que o previsto inicialmente devido às condições em que os felinos viviam. Entre os principais problemas identificados estão infestação de pulgas e piolhos, verminoses, diarreia, desnutrição e lesões na região da boca.

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Tratamento vira prioridade no resgate

As equipes responsáveis pelos atendimentos iniciaram um protocolo de isolamento para impedir a transmissão de doenças entre os próprios animais e também para outros gatos que possam ter contato com eles futuramente. Por conta disso, as castrações foram suspensas temporariamente até que o estado de saúde dos felinos seja estabilizado.

Os procedimentos veterinários estão sendo realizados em parceria com o curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Concórdia. Além dos exames clínicos, os animais também passam por microchipagem para facilitar o controle e acompanhamento durante o processo de recuperação.

Caso começou há mais de uma década

De acordo com a administração municipal, a situação teve início há mais de dez anos, quando a moradora possuía apenas um casal de gatos. Sem controle reprodutivo, a população cresceu rapidamente até transformar o imóvel em um ambiente de risco sanitário e maus-tratos.

O caso ganhou repercussão após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a prefeitura e a tutora dos animais. Ainda segundo o município, parte dos gatos morreu devido às condições de saúde, enquanto outros escaparam após danos nas telas de proteção do apartamento. A prefeitura também informou que enfrenta dificuldades para acessar o imóvel, já que a responsável pelos animais não concorda totalmente com as medidas adotadas pelas equipes de resgate.

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