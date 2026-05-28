O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu tutela de urgência determinando que a Prefeitura de Piracicaba restabeleça o fornecimento de ração aos gatos abandonados no Cemitério da Saudade na mesma quantidade distribuída entre os anos de 2022 e 2024. A decisão foi assinada pelo desembargador Paulo Ayrosa, da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, nesta segunda-feira (25).

A medida atende a um recurso apresentado por voluntários da ONG Gatos do Cemitério, grupo que atua há mais de 18 anos no manejo da colônia felina existente no local. Segundo a entidade, cerca de 900 gatos vivem atualmente no cemitério e dependem do fornecimento de alimento realizado pela Prefeitura.

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