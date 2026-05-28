Policiais militares do 10º BPM/I apreenderam seis aves silvestres que eram mantidas ilegalmente em gaiolas em uma residência localizada na rua Dois Amores, no bairro Chácaras Camargo, em São Pedro, na manhã de terça-feira (26), na região de Piracicaba.
LEIA MAIS
- Gerente prende mulher com R$ 180 em roupas furtadas de comércio, em Piracicaba
- Oficina cobra R$ 6 mil por serviço de R$ 900 e trio é preso em Piracicaba
A equipe recebeu uma denúncia anônima informando que pássaros capturados na natureza estavam presos no imóvel. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram a presença de seis aves em gaiolas.
Após contato com a Delegacia de Polícia de São Pedro e orientação da autoridade policial, as partes envolvidas e as aves foram apresentados na unidade policial para o registro da ocorrência com base no artigo 29 da Lei Federal 9.605/1998, que trata de crimes ambientais.
As partes foram liberadas após o registro da ocorrência, enquanto as aves permaneceram à disposição da delegacia. Entre os animais apreendidos estavam um pássaro-preto, dois bigodinhos, uma coleirinha, um canário-da-terra e uma maritaca. A soltura dos animais será realizada posteriormente por um médico veterinário do município.