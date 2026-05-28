Policiais militares do 10º BPM/I apreenderam seis aves silvestres que eram mantidas ilegalmente em gaiolas em uma residência localizada na rua Dois Amores, no bairro Chácaras Camargo, em São Pedro, na manhã de terça-feira (26), na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

A equipe recebeu uma denúncia anônima informando que pássaros capturados na natureza estavam presos no imóvel. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram a presença de seis aves em gaiolas.