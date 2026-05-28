28 de maio de 2026
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AÇÃO POLICIAL

PM apreende aves em cativeiro na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
As aves foram apreendidas pela PM.
As aves foram apreendidas pela PM.

  Policiais militares do 10º BPM/I apreenderam seis aves silvestres que eram mantidas ilegalmente em gaiolas em uma residência localizada na rua Dois Amores, no bairro Chácaras Camargo, em São Pedro, na manhã de terça-feira (26), na região de Piracicaba.

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A equipe recebeu uma denúncia anônima informando que pássaros capturados na natureza estavam presos no imóvel. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram a presença de seis aves em gaiolas.

Após contato com a Delegacia de Polícia de São Pedro e orientação da autoridade policial, as partes envolvidas e as aves foram apresentados na unidade policial para o registro da ocorrência com base no artigo 29 da Lei Federal 9.605/1998, que trata de crimes ambientais.

As partes foram liberadas após o registro da ocorrência, enquanto as aves permaneceram à disposição da delegacia. Entre os animais apreendidos estavam um pássaro-preto, dois bigodinhos, uma coleirinha, um canário-da-terra e uma maritaca. A soltura dos animais será realizada posteriormente por um médico veterinário do município.

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