O debate sobre o possível fim da escala 6x1 voltou ao centro das discussões trabalhistas no Brasil e já provoca dúvidas entre empresas e trabalhadores. Entre os principais questionamentos está o impacto das mudanças nos feriados, folgas e jornadas de trabalho.
A discussão ganhou força após o avanço da PEC 221/19 na Câmara dos Deputados. A proposta prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, além da garantia de dois dias de descanso por semana.
O que é a escala 6x1?
A escala 6x1 é um modelo tradicional previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no qual o trabalhador atua durante seis dias consecutivos e descansa um.
Esse formato é bastante comum em setores que funcionam diariamente, como supermercados, comércio, farmácias, restaurantes, hotelaria, saúde e serviços essenciais.
Apesar de ser permitida pela legislação, a jornada passou a ser alvo de críticas nos últimos anos por conta de debates relacionados à saúde mental, desgaste físico e qualidade de vida dos profissionais.
A PEC apresentada no Congresso estabelece a redução da carga horária semanal para 40 horas e prevê o fim da escala 6x1, garantindo ao menos duas folgas semanais, preferencialmente aos domingos.
Caso seja aprovada, a mudança começaria a valer 60 dias após a promulgação da proposta, com um período de transição estimado em um ano para adaptação das empresas.
Até o momento, porém, não existe aprovação definitiva nem data oficial para votação final no Congresso Nacional.
Como ficam os feriados?
Mesmo com possíveis mudanças na jornada de trabalho, os direitos relacionados aos feriados devem continuar protegidos pela legislação trabalhista.
Atualmente, quem trabalha em feriados tem direito a receber pagamento em dobro ou folga compensatória. Essas regras seguem previstas pela CLT e também por convenções coletivas de diversas categorias.
Na prática, especialistas apontam que o fim da escala 6x1 não acabaria automaticamente com o trabalho em domingos e feriados, principalmente em áreas consideradas essenciais ou que exigem funcionamento contínuo.
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Setores podem sentir impactos diferentes
Os segmentos que mais podem sentir os efeitos de uma eventual mudança são justamente aqueles que dependem de escalas contínuas, como:
- Comércio
- Saúde
- Hotelaria
- Transporte
- Segurança
- Serviços essenciais
Entre os possíveis impactos discutidos estão a necessidade de novas contratações, reorganização de plantões, mudanças no banco de horas e readequação das escalas internas.
Empresas avaliam possíveis aumentos de custos operacionais, enquanto trabalhadores defendem que jornadas menos desgastantes podem melhorar produtividade e reduzir afastamentos.
Perguntas frequentes
A escala 6x1 já acabou?
Não. Atualmente, a legislação trabalhista segue sem alterações.
Quem trabalha em feriado continuará tendo direitos?
Sim. O pagamento em dobro ou a folga compensatória permanecem garantidos pela legislação.
O trabalho aos domingos será proibido?
Não necessariamente. Serviços essenciais e setores com funcionamento contínuo poderão manter escalas específicas.
Existe data para votação final?
Ainda não há uma definição oficial sobre a votação da proposta.
Quais setores podem ser mais afetados?
Comércio, saúde, hotelaria, transporte e serviços que funcionam diariamente.
O que pode mudar na rotina das empresas?
Se a proposta avançar, especialistas acreditam que haverá uma redistribuição das jornadas de trabalho, com menos dias consecutivos de expediente e maior tempo de descanso.
Além disso, empresas poderão precisar reorganizar horários, rever contratos e ampliar equipes para manter o funcionamento em setores de atendimento contínuo.
Apesar disso, direitos como descanso semanal remunerado e compensações em feriados devem permanecer garantidos.
Debate deve continuar em 2026
A expectativa é que o tema siga em discussão ao longo de 2026, impulsionado pela pressão por jornadas mais flexíveis e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.
Antes de qualquer alteração entrar em vigor, a proposta ainda precisará passar por comissões legislativas e votações na Câmara e no Senado.