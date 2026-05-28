O debate sobre o possível fim da escala 6x1 voltou ao centro das discussões trabalhistas no Brasil e já provoca dúvidas entre empresas e trabalhadores. Entre os principais questionamentos está o impacto das mudanças nos feriados, folgas e jornadas de trabalho.

A discussão ganhou força após o avanço da PEC 221/19 na Câmara dos Deputados. A proposta prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, além da garantia de dois dias de descanso por semana.

O que é a escala 6x1?

A escala 6x1 é um modelo tradicional previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no qual o trabalhador atua durante seis dias consecutivos e descansa um.