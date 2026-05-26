O Elevador Turístico “Alto do Mirante”, um dos principais cartões-postais de Piracicaba, continua sem funcionamento. O problema ocorre após o furto da fiação elétrica do local, situação que comprometeu a operação do equipamento turístico, bastante utilizado por moradores e visitantes para acesso ao mirante com vista para o rio Piracicaba.
Questionada sobre a paralisação, a Prefeitura de Piracicaba informou, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, que já solicitou a manutenção e o reparo do elevador e aguarda a execução do serviço pela empresa responsável. Segundo a administração municipal, além da reposição dos fios furtados, também está sendo realizada a concretagem do espaço que acomoda a fiação, numa tentativa de evitar novos furtos e danos à estrutura.
De acordo com a Prefeitura, o elevador será reaberto ao público após a conclusão de todos os serviços de manutenção e segurança. O município, porém, não informou prazo para a retomada do funcionamento.
A situação reacende o debate sobre a manutenção e a gestão dos principais equipamentos turísticos da cidade. Em março deste ano, uma tentativa da Prefeitura de conceder à iniciativa privada a administração do Parque do Mirante, do Aquário Municipal e do próprio Elevador Turístico terminou sem empresas interessadas.
A concorrência eletrônica previa a concessão dos espaços por 25 anos, com possibilidade de prorrogação por mais dez anos. O objetivo era transferir para a futura concessionária a responsabilidade pela revitalização, operação,
O edital estimava investimento mínimo de mais de R$ 8,6 milhões em obras e melhorias, incluindo modernização da infraestrutura, manutenção permanente, acessibilidade e exploração de atividades ligadas ao turismo, lazer, gastronomia, cultura e eventos. Todo o investimento deveria ser feito pela empresa vencedora, sem aporte financeiro da Prefeitura.
A tentativa de concessão não foi a primeira. Ainda na gestão do ex-prefeito Luciano Almeida, o município já havia aberto uma licitação apenas para o Elevador do Mirante, que também terminou sem interessados. Posteriormente, a proposta foi ampliada para incluir o parque e o aquário no mesmo pacote.