O Elevador Turístico “Alto do Mirante”, um dos principais cartões-postais de Piracicaba, continua sem funcionamento. O problema ocorre após o furto da fiação elétrica do local, situação que comprometeu a operação do equipamento turístico, bastante utilizado por moradores e visitantes para acesso ao mirante com vista para o rio Piracicaba.

Questionada sobre a paralisação, a Prefeitura de Piracicaba informou, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, que já solicitou a manutenção e o reparo do elevador e aguarda a execução do serviço pela empresa responsável. Segundo a administração municipal, além da reposição dos fios furtados, também está sendo realizada a concretagem do espaço que acomoda a fiação, numa tentativa de evitar novos furtos e danos à estrutura.

De acordo com a Prefeitura, o elevador será reaberto ao público após a conclusão de todos os serviços de manutenção e segurança. O município, porém, não informou prazo para a retomada do funcionamento.