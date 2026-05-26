A região de Piracicaba vai ganhar uma nova opção para os apaixonados por gastronomia e cultura internacional. Após o sucesso da tradicional Festa das Nações de Piracicaba, a Estância Turística de São Pedro aposta agora em sua própria versão do evento, reunindo restaurantes, chefs, apresentações artísticas e experiências inspiradas em diferentes países do mundo.

A primeira edição da Festa das Nações de São Pedro acontece entre sexta-feira (29) e domingo (31), no Espaço Gastronômico Arthur de Losso, ao lado do Parque Maria Angélica. Com entrada gratuita, o evento promete transformar o espaço em uma verdadeira viagem gastronômica, com pratos temáticos, oficinas culinárias e programação cultural ao longo de todo o fim de semana.

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