A região de Piracicaba vai ganhar uma nova opção para os apaixonados por gastronomia e cultura internacional. Após o sucesso da tradicional Festa das Nações de Piracicaba, a Estância Turística de São Pedro aposta agora em sua própria versão do evento, reunindo restaurantes, chefs, apresentações artísticas e experiências inspiradas em diferentes países do mundo.
A primeira edição da Festa das Nações de São Pedro acontece entre sexta-feira (29) e domingo (31), no Espaço Gastronômico Arthur de Losso, ao lado do Parque Maria Angélica. Com entrada gratuita, o evento promete transformar o espaço em uma verdadeira viagem gastronômica, com pratos temáticos, oficinas culinárias e programação cultural ao longo de todo o fim de semana.
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Sabores do mundo em um só espaço
A proposta da Festa das Nações é transformar São Pedro em um circuito multicultural, reunindo mais de 30 opções gastronômicas inspiradas em países como Argentina, Alemanha, Japão, México, França, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Brasil.
Entre os destaques da programação está o Espaço Fazer Senac, realizado em parceria com o Centro Universitário Senac Águas de São Pedro. O espaço terá oficinas gratuitas voltadas à gastronomia e hospitalidade, com atividades sobre café, drinks e culinária italiana. As inscrições serão feitas presencialmente, por ordem de chegada.
Música, dança e oficinas completam a programação
Além da culinária, a Festa das Nações aposta em atrações culturais para ampliar a experiência do público. A programação inclui apresentações de tango, samba, jazz, dança japonesa e performances temáticas distribuídas entre sexta-feira, sábado e domingo.
O evento também contará com acompanhamento técnico e educacional aos expositores, incluindo workshops sobre boas práticas na manipulação de alimentos, atendimento e hospitalidade. A curadoria gastronômica é assinada pela chef Ludmilla Fonseca, responsável pelo suporte técnico aos participantes da festa.
A Festa das Nações acontece nos dias 29 e 30 de maio, das 17h às 23h, e no dia 31, das 11h às 15h, no Espaço Gastronômico Arthur de Losso, na Rua Ariston de Azevedo, 30, em São Pedro.