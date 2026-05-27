27 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
'CAIU' NO NOVA SUIÇA

Caçado pela polícia, 'tarado' é preso em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
  A casa caiu. Um homem procurado por estupro e lesão corporal foi arrancado de circulação pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (26) no bairro Nova Suíça, em Piracicaba.

Os PMs já tinham a ordem judicial na mão, um mandado de prisão preventiva da 4ª Vara Criminal de Piracicaba, carimbado, contra crimes previstos nos artigos 129 e 213 do Código Penal: lesão corporal e estupro.

A equipe foi direto no endereço indicado, na rua que o procurado frequentava. E ele estava na porta de casa, como se nada devesse, quando deparou com a viatura.

Sem chance de fuga. Foi informado dos direitos constitucionais, algemado e colocado na viatura, com destino ao Plantão Policial, para o registro da captura.

O mandado está ligado a um processo que corre na 4ª Vara Criminal e a pena total que ele vai encarar ainda não foi divulgada.

