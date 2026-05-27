Nos bastidores, integrantes do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro admitem que a estratégia também tem como objetivo aumentar a pressão sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação é que o Planalto enfrentaria desgaste político caso se posicionasse contra uma proposta considerada mais vantajosa aos trabalhadores.

A disputa em torno da redução da jornada de trabalho ganhou novos capítulos em Brasília após o PL e o PSOL protocolarem pedidos para que a Câmara dos Deputados vote a PEC da deputada Erika Hilton que cria a escala 4x3. A proposta prevê 4 dias de trabalho e 3 de descanso semanal, modelo mais amplo do que o texto atualmente debatido pelos parlamentares.

A movimentação acontece justamente no momento em que a comissão especial da Câmara aprovou, por 34 votos a 4, a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e estabelece o modelo 5x2, garantindo 2 dias de descanso semanal. Mesmo com o avanço da proposta, parlamentares do PL passaram a defender uma mudança ainda mais ampla, com adoção imediata da jornada 4x3.

Durante os debates, integrantes da oposição criticaram o prazo de transição previsto no relatório e tentaram aprovar a validade imediata das novas regras. O destaque, no entanto, acabou rejeitado. Ao mesmo tempo, parlamentares governistas lembraram que parte da oposição já havia apresentado sugestões prevendo prazos mais longos de adaptação e jornadas maiores do que as defendidas atualmente.

Governo quer acelerar votação

A redução da jornada é tratada como uma das pautas prioritárias do governo federal neste semestre. A intenção do Palácio do Planalto é acelerar a tramitação antes do período eleitoral, já que o Congresso tende a esvaziar a partir de agosto por conta das campanhas municipais e do calendário legislativo reduzido.