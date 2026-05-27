A disputa em torno da redução da jornada de trabalho ganhou novos capítulos em Brasília após o PL e o PSOL protocolarem pedidos para que a Câmara dos Deputados vote a PEC da deputada Erika Hilton que cria a escala 4x3. A proposta prevê 4 dias de trabalho e 3 de descanso semanal, modelo mais amplo do que o texto atualmente debatido pelos parlamentares.
Nos bastidores, integrantes do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro admitem que a estratégia também tem como objetivo aumentar a pressão sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação é que o Planalto enfrentaria desgaste político caso se posicionasse contra uma proposta considerada mais vantajosa aos trabalhadores.
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Disputa política cresce na Câmara
A movimentação acontece justamente no momento em que a comissão especial da Câmara aprovou, por 34 votos a 4, a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e estabelece o modelo 5x2, garantindo 2 dias de descanso semanal. Mesmo com o avanço da proposta, parlamentares do PL passaram a defender uma mudança ainda mais ampla, com adoção imediata da jornada 4x3.
Durante os debates, integrantes da oposição criticaram o prazo de transição previsto no relatório e tentaram aprovar a validade imediata das novas regras. O destaque, no entanto, acabou rejeitado. Ao mesmo tempo, parlamentares governistas lembraram que parte da oposição já havia apresentado sugestões prevendo prazos mais longos de adaptação e jornadas maiores do que as defendidas atualmente.
Governo quer acelerar votação
A redução da jornada é tratada como uma das pautas prioritárias do governo federal neste semestre. A intenção do Palácio do Planalto é acelerar a tramitação antes do período eleitoral, já que o Congresso tende a esvaziar a partir de agosto por conta das campanhas municipais e do calendário legislativo reduzido.
Enquanto aliados do governo enxergam potencial popular na proposta, integrantes da oposição mantêm críticas sobre possíveis impactos econômicos. Parlamentares do PL defendem maior liberdade para negociações entre empresas e trabalhadores e demonstram preocupação com aumento de custos para empregadores. A estratégia de apresentar uma proposta ainda mais ampla também relembra outras articulações recentes da oposição em pautas de forte apelo popular dentro do Congresso.