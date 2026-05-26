O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou um novo capítulo após declarações do empresário Flávio Rocha, controlador do grupo responsável pela Riachuelo. Segundo ele, a proposta em discussão no Congresso pode provocar aumento nos preços, impacto sobre empregos e pressão nos custos do varejo brasileiro.

Durante participação no Fórum Brasil 2026, realizado no Guarujá, em São Paulo, o empresário afirmou que a mudança para jornadas com mais folgas semanais pode elevar os custos operacionais entre 18% e 20% no setor varejista.

Empresário diz que preços podem subir

De acordo com Flávio Rocha, a redução da jornada e o fim da escala 6x1 obrigariam empresas a aumentar despesas com mão de obra, principalmente em segmentos que dependem de grande quantidade de funcionários.