27 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NÃO ESCAPARAM

Mulheres são presas após furto de R$ 8 mil em shopping

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

 Deu ruim pro trio. Três mulheres foram presas pela Guarda Municipal de Americana (Gama) depois de serem flagradas em atitude suspeita, dentro de um carro na tarde desta terça-feira (26), no Tivoli Shopping em Santa Bárbara d'Oeste, a 27 km de Piracicaba.

LEIA MAIS

A equipe fazia patrulhamento nas proximidades da avenida Iacanga, acesso à Rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, sentido Piracicaba, quando viu um Renault Sandero preto, com placas de Campinas. Tinha três mulheres dentro. A GCM encostou.

Ligação com furto no shopping

Na averiguação, os guardas descobriram o crime: as ocupantes tinham ligação com um furto que ocorreu no Shopping Tivoli, em Santa Bárbara d’Oeste.

Sem conversa. As três foram conduzidas direto para a delegacia, onde ficaram apreendidas para apresentação da ocorrência. Agora é com a Polícia Judiciária.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes pra descobrir o que foi levado e qual a participação de cada uma.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários