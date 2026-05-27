Deu ruim pro trio. Três mulheres foram presas pela Guarda Municipal de Americana (Gama) depois de serem flagradas em atitude suspeita, dentro de um carro na tarde desta terça-feira (26), no Tivoli Shopping em Santa Bárbara d'Oeste, a 27 km de Piracicaba.

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A equipe fazia patrulhamento nas proximidades da avenida Iacanga, acesso à Rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, sentido Piracicaba, quando viu um Renault Sandero preto, com placas de Campinas. Tinha três mulheres dentro. A GCM encostou.