O Hospital Regional de Piracicaba (HRP-Unicamp), administrado pela Fascamp, avançou para a etapa final do prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil 2026 e agora concorre entre as principais instituições públicas de saúde do país. O ranking definitivo será divulgado no próximo dia 29 de maio, em Brasília (DF), durante cerimônia na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).

A premiação, promovida pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), reconhece hospitais com atendimento 100% voltado ao Sistema Único de Saúde (SUS) que apresentam excelência em gestão hospitalar, assistência médica, segurança do paciente e satisfação dos usuários.

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