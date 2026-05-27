A executiva de contas Paula Piglionico foi para a Feira de Adoção no sábado e voltou pra casa muito bem acompanhada pelo cãozinho que ganhou o nome de Theo. “Theo é o meu segundo filho de patas adotado. Salvo, eu diria. A minha gratidão é imensa por tê-lo encontrado e poder dar amor e uma vida que ele nunca conheceu. Essa é a melhor sensação do mundo. Aconselho que todos que pensam em ter um cachorro, adotem. A transformação na vidinha deles muda tudo na nossa”, contou.

A campanha para adoção dos bichinhos – cães e gatos – resgatados e acolhidos pela Divisão de Proteção Animal da Prefeitura de Piracicaba continua. No sábado, 23/05, aconteceu uma Feira de Adoção promovida pela Divisão, em parceria com o AdotePetz, e foi um sucesso. Dos seis cães levados para o espaço cedido na Petz, na avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas, 4 foram adotados no dia e outro na segunda-feira, 25/05. Os dois gatinhos levados também já estão com suas novas famílias. Há, na Divisão de Proteção Animal, ainda, mais de 100 animais, entre cães e gatos, à espera de um novo lar (leia abaixo).

Maira Caroline de Oliveira Braga, atendente publicitária, também levou pra casa um cãozinho, o Francisco que, segundo ela, já virou Chico, para os íntimos. “Temos um lhasa idosinho em casa. Há algum tempo vínhamos avaliando sobre pegar ou não outro pet. O lhasa está com cardiopatia, então esperamos a liberação da veterinária, para ver se ele poderia ter um irmão/irmã e essa autorização veio na terça-feira que antecedeu a feirinha”, contou.

“Nos apaixonamos pelo Francisco, pela calma dele, pelo carinho. O Chico é muito medroso, nosso coração fica apertado por imaginar o que ele já passou para ter tanto medo assim, mas é extremamente carinhoso e educado. Ele já está ficando mais soltinho, então está começando a ‘aprontar’. Nossa casa, agora, tem mais amor com a chegada do Chico”, comemora Maíra.

O médico veterinário e diretor da Divisão de Proteção Animal, Mauricio Etechebere, comemora o sucesso da feira de adoção e os retornos das famílias que adotaram. “Já recebemos os primeiros retornos e fotos dessas novas moradas. Os cães e gatinhos já estão superadaptados e muito felizes com suas novas famílias. Esse resultado nos dá ainda mais forças para continuar. Nos próximos meses, faremos ainda mais ações como essa. Muito obrigado a cada veículo de comunicação que esteve conosco, voluntários, adotante e apoiador que tornou esse sonho possível. Juntos, salvamos vidas”, ressalta.

COMO ADOTAR - Mauricio Etechebere convida as pessoas interessadas em adotar um dos animais resgatados pela Divisão a visitá-los na sede do órgão, que fica na rua dos Mandis, no Jupiá. Os animais disponíveis foram resgatados de situações de abandono, maus-tratos ou vulnerabilidade. “Para adotar é muito fácil. É só levar um documento pessoal e um comprovante de endereço. Os interessados passam por uma entrevista e recebem orientações, para garantir que cada pet seja encaminhado para um lar preparado para recebê-lo”, reforça.