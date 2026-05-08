Empreendedores do setor gastronômico têm até esta sexta-feira, 29 de maio, para garantir participação na 8ª edição do Festival Gastronômico de Piracicaba – Comida na Rua. O evento, que já se consolidou como uma das principais atrações do calendário turístico da cidade, será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026, na Praça José Bonifácio, com entrada gratuita.

A inscrição deve ser feita exclusivamente por formulário online disponível em https://forms.gle/7M3i7odtGfnSNcJK7. Já o edital completo pode ser consultado no site oficial do turismo municipal: turismopiracicaba.com.br.

Festival vai selecionar até 33 participantes

Segundo a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, até 33 participantes serão escolhidos para integrar o festival. A seleção será baseada em critérios como criatividade, originalidade, apresentação dos produtos, referências culturais, qualidade dos ingredientes e faixa de preços.