Empreendedores do setor gastronômico têm até esta sexta-feira, 29 de maio, para garantir participação na 8ª edição do Festival Gastronômico de Piracicaba – Comida na Rua. O evento, que já se consolidou como uma das principais atrações do calendário turístico da cidade, será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026, na Praça José Bonifácio, com entrada gratuita.
A inscrição deve ser feita exclusivamente por formulário online disponível em https://forms.gle/7M3i7odtGfnSNcJK7. Já o edital completo pode ser consultado no site oficial do turismo municipal: turismopiracicaba.com.br.
Festival vai selecionar até 33 participantes
Segundo a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, até 33 participantes serão escolhidos para integrar o festival. A seleção será baseada em critérios como criatividade, originalidade, apresentação dos produtos, referências culturais, qualidade dos ingredientes e faixa de preços.
Na categoria Gastronomia, os pratos deverão custar entre R$ 20 e R$ 45. Um dos diferenciais avaliados será a criação de receitas exclusivas para o evento.
Já as cervejarias artesanais precisarão comercializar rótulos próprios, com valores entre R$ 12 e R$ 30, incluindo obrigatoriamente uma cerveja do tipo Pilsen por R$ 12.
Na categoria bikes, carrinhos e balcões, poderão participar empreendimentos ligados a sorvetes, drinks e vinhos, com produtos variando de R$ 15 a R$ 35.
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Evento aposta na valorização dos empreendedores locais
De acordo com a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, o festival busca fortalecer os negócios gastronômicos da cidade e impulsionar o turismo regional.
Segundo ela, a proposta é reunir em um único espaço diferentes opções culinárias, cervejas artesanais, doces e atrações culturais, criando um ambiente voltado para lazer e convivência familiar.
Participação exige CNPJ ativo
O edital estabelece que todos os interessados devem possuir CNPJ com atividade compatível ao serviço que será oferecido durante o evento.
Os participantes selecionados serão anunciados no dia 8 de junho. Após a divulgação, será obrigatória a presença em reunião de alinhamento e também na produção fotográfica oficial do festival.
Confira os horários do festival
A edição 2026 do Comida na Rua acontecerá nos seguintes horários:
- Sexta-feira (31/07): das 17h às 22h
- Sábado (01/08): das 11h às 22h
- Domingo (02/08): das 11h às 20h
Como participar
As inscrições seguem abertas até sexta-feira, 29/05, pelo formulário:
https://forms.gle/7M3i7odtGfnSNcJK7
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail turismo@piracicaba.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3403-2648.