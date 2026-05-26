Um homem foi preso na noite deste domingo (24) no bairro Paulicéia, acusado de mostrar as partes íntimas para crianças durante uma festa infantil em uma garagem, em Piracicaba.

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Segundo testemunhas, o idoso mostrou as partes íntimas para os pequenos no meio da comemoração. A revolta foi geral. Populares não pensaram duas vezes e chamaram a PM.