Um homem foi preso na noite deste domingo (24) no bairro Paulicéia, acusado de mostrar as partes íntimas para crianças durante uma festa infantil em uma garagem, em Piracicaba.
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Segundo testemunhas, o idoso mostrou as partes íntimas para os pequenos no meio da comemoração. A revolta foi geral. Populares não pensaram duas vezes e chamaram a PM.
A câmera entregou
Imagens de segurança do local teriam registrado o momento. O público que estava na festa ficou indignado e o caso gerou revolta no bairro.
Após chega no local, a Polícia Militar localizou o suspeito e deu voz de prisão. Ele foi levado para o Plantão Policial.
O caso segue sob investigação para apurar todos os detalhes. O homem permanece à disposição da Justiça.
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