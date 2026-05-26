26 de maio de 2026
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VÍDEO EM PIRACICABA

Idoso mostra partes íntimas para crianças em festa de aniversário

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O idoso foi preso pela Polícia Militar.
O idoso foi preso pela Polícia Militar.

 Um homem foi preso na noite deste domingo (24) no bairro Paulicéia, acusado de mostrar as partes íntimas para crianças durante uma festa infantil em uma garagem, em Piracicaba.

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 Segundo testemunhas, o idoso mostrou as partes íntimas para os pequenos no meio da comemoração. A revolta foi geral. Populares não pensaram duas vezes e chamaram a PM.

 A câmera entregou

Imagens de segurança do local teriam registrado o momento. O público que estava na festa ficou indignado e o caso gerou revolta no bairro.

 Após chega no local, a Polícia Militar localizou o suspeito e deu voz de prisão. Ele foi levado para o Plantão Policial.

 O caso segue sob investigação para apurar todos os detalhes. O homem permanece à disposição da Justiça.

https://www.instagram.com/reel/DYzHNpCui9Z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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