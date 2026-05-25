A emissão do carnê do IPTU 2026 movimentou o Centro Cívico de Piracicaba nesta segunda-feira (25), primeiro dia de liberação do documento para os contribuintes. A grande procura pelo serviço provocou instabilidade no portal oficial da Prefeitura e gerou filas no atendimento presencial, principalmente durante o período da manhã.
Sem o envio dos carnês pelos Correios neste ano, milhares de moradores recorreram ao site da administração municipal ou buscaram atendimento presencial para imprimir o boleto. Muitos contribuintes chegaram cedo ao prédio da Prefeitura para evitar filas, especialmente idosos e pessoas com dificuldade de acesso à internet.
De acordo com a Prefeitura de Piracicaba, o elevado número de acessos simultâneos acabou causando sobrecarga temporária no sistema online. Em nota, a administração informou que equipes técnicas atuaram ao longo do dia para normalizar o funcionamento do portal e minimizar os impactos aos usuários.
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Para reduzir o tempo de espera e agilizar o atendimento, a Prefeitura reforçou as equipes do setor de Atendimento ao Cidadão, localizado no T2 do prédio municipal. Apesar do movimento intenso, alguns contribuintes relataram rapidez no suporte presencial e orientação adequada durante a emissão dos carnês.
Nova cobrança traz mudanças e descontos
O IPTU 2026 passa a seguir as regras da Lei Complementar 474/2025, que atualizou a Planta Genérica de Valores (PGV) do município. Segundo a administração municipal, a revisão corrige uma defasagem histórica de aproximadamente 15 anos sem atualização dos valores imobiliários.
Ainda conforme a Prefeitura, cerca de 60% dos imóveis da cidade terão redução no valor do imposto com o novo modelo tributário. Outro destaque é a ampliação dos descontos para pagamento à vista, que podem chegar a 15% para contribuintes sem débitos municipais.
Neste ano, excepcionalmente, o parcelamento poderá ser realizado em até oito vezes, com vencimentos entre maio e dezembro. A primeira parcela e a cota única vencem já nesta quinta-feira (29), fator que também contribuiu para o aumento na procura pelos carnês nos primeiros dias de emissão.
A cobrança do IPTU 2026 chegou a ser alvo de disputa judicial nos últimos meses. O Ministério Público questionou pontos da nova legislação tributária, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorizou a continuidade da cobrança ao considerar o impacto da arrecadação para os serviços públicos municipais.
Enquanto equipes seguem monitorando o sistema online, a orientação da Prefeitura é para que os contribuintes utilizem os canais digitais sempre que possível, evitando deslocamentos e reduzindo filas no atendimento presencial.