A emissão do carnê do IPTU 2026 movimentou o Centro Cívico de Piracicaba nesta segunda-feira (25), primeiro dia de liberação do documento para os contribuintes. A grande procura pelo serviço provocou instabilidade no portal oficial da Prefeitura e gerou filas no atendimento presencial, principalmente durante o período da manhã.

Sem o envio dos carnês pelos Correios neste ano, milhares de moradores recorreram ao site da administração municipal ou buscaram atendimento presencial para imprimir o boleto. Muitos contribuintes chegaram cedo ao prédio da Prefeitura para evitar filas, especialmente idosos e pessoas com dificuldade de acesso à internet.

De acordo com a Prefeitura de Piracicaba, o elevado número de acessos simultâneos acabou causando sobrecarga temporária no sistema online. Em nota, a administração informou que equipes técnicas atuaram ao longo do dia para normalizar o funcionamento do portal e minimizar os impactos aos usuários.