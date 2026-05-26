O senador Flávio Bolsonaro esteve na Casa Branca nesta terça-feira (26) e apareceu ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma imagem divulgada nas redes sociais. A visita ocorreu em meio à tentativa de fortalecer a presença internacional do parlamentar e reposicionar sua imagem política após desgaste recente em pesquisas eleitorais.
Segundo integrantes da comitiva, documentos foram entregues a assessores do governo norte-americano antes do breve encontro no Salão Oval. A viagem aos Estados Unidos foi organizada por Eduardo Bolsonaro junto a aliados ideológicos ligados à gestão republicana.
Durante coletiva concedida após a reunião, Flávio afirmou ter solicitado ao governo americano a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras. De acordo com o senador, Trump teria sinalizado que o pedido será analisado pela administração norte-americana.
VEJA MAIS:
- NR-1: novas regras podem punir empresas por estresse no trabalho
- Governo manda recolher azeite de marca conhecida; Veja qual
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\
O parlamentar também apresentou propostas relacionadas ao combate ao crime organizado e comentou a possibilidade de integração do Brasil ao chamado Escudo das Américas, uma coalizão liderada pelos EUA voltada à segurança regional e ao enfrentamento de interferências estrangeiras. Além disso, temas como tarifas comerciais e exploração de terras raras também entraram na pauta.
Apesar de aliados relatarem que a comitiva permaneceu por cerca de uma hora e meia na Casa Branca, fontes ligadas ao encontro afirmaram que o contato direto entre Flávio e Trump teria sido breve, restrito basicamente ao registro fotográfico no Salão Oval. Outra informação de bastidores aponta que o presidente americano não chegou a se levantar para recepcionar os brasileiros.
A agenda internacional acontece em um momento delicado para o senador no cenário político nacional. Levantamento recente do Datafolha mostrou queda nas intenções de voto de Flávio em cenários eleitorais contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aproximação divulgada com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria ampliado o desgaste da pré-campanha nas últimas semanas, aumentando a distância entre os dois nas simulações de primeiro e segundo turno.