O senador Flávio Bolsonaro esteve na Casa Branca nesta terça-feira (26) e apareceu ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma imagem divulgada nas redes sociais. A visita ocorreu em meio à tentativa de fortalecer a presença internacional do parlamentar e reposicionar sua imagem política após desgaste recente em pesquisas eleitorais.

Segundo integrantes da comitiva, documentos foram entregues a assessores do governo norte-americano antes do breve encontro no Salão Oval. A viagem aos Estados Unidos foi organizada por Eduardo Bolsonaro junto a aliados ideológicos ligados à gestão republicana.

Durante coletiva concedida após a reunião, Flávio afirmou ter solicitado ao governo americano a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras. De acordo com o senador, Trump teria sinalizado que o pedido será analisado pela administração norte-americana.