A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) começa a valer a partir desta terça-feira e traz uma mudança significativa na forma como empresas brasileiras devem lidar com a saúde dos trabalhadores. A principal novidade é a inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento obrigatório de riscos ocupacionais.

Saúde mental entra na gestão de riscos

Com a nova diretriz, fatores relacionados à organização do trabalho passam a ter o mesmo peso de riscos físicos, químicos, biológicos e de acidentes. Situações como assédio moral, pressão excessiva por resultados, jornadas prolongadas, metas consideradas abusivas e sobrecarga passam a integrar oficialmente o escopo de avaliação das empresas.

Denúncias feitas por trabalhadores ganham ainda mais relevância, já que poderão embasar ações de fiscalização mesmo sem registros formais de afastamento, ampliando o alcance da atuação dos órgãos responsáveis.