Famílias, amigos dos integrantes da orquestra e amantes da música ocuparam todos os espaços disponíveis do teatro para assistir às interpretações de temas icônicos de filmes como Piratas do Caribe, Guerra nas Estrelas, Super-Homem, Cinema Paradiso, Avatar e Perfume de Mulher. Em vários momentos, era possível notar espectadores acompanhando as melodias com sorrisos, olhos marejados e reações que denunciavam o reconhecimento imediato das cenas marcantes das telonas.

O Teatro Municipal Dr. Losso Netto ficou lotado no último domingo (24) para o “Concerto de Trilhas Sonoras”, apresentado pela Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP). O Jornal de Piracicaba acompanhou o espetáculo e presenciou uma plateia emocionada do início ao fim, em uma noite marcada por aplausos, nostalgia e homenagens à música do cinema.

Além da experiência musical, o concerto também reforçou a conexão entre os músicos e o público, especialmente entre familiares e amigos que acompanharam cada apresentação com entusiasmo e orgulho. Entre os espectadores estava Tânia Bortolazzo, que assistiu à OEP pela primeira vez e definiu a experiência como inesquecível. “Eu achei maravilhoso. Em um mundo tão barulhento, aquele momento foi um bálsamo para os ouvidos”, contou.

Segundo ela, a apresentação despertou lembranças afetivas ligadas aos filmes interpretados pela orquestra. “Foi muito legal relembrar das cenas dos filmes enquanto assistia ao concerto”, destacou. A atmosfera criada pela combinação entre música ao vivo e memória afetiva fez com que muitos espectadores permanecessem atentos a cada detalhe da apresentação, reagindo de forma calorosa ao fim de cada trilha executada.

Durante o evento, o maestro Ivan Bueno também anunciou uma conquista importante para a estrutura da Orquestra Educacional de Piracicaba. Segundo ele, a OEP foi contemplada com uma emenda parlamentar que possibilitou a aquisição de novos equipamentos e instrumentos para o grupo. Entre os itens comprados estão 2 contrabaixos acústicos, 2 tímpanos, 1 gongo e 100 estantes para partituras.