Em estado de vulnerabilidade, Bruna foi retirada da água e levada até o flutuante da balsa de Ilhabela, onde recebeu os primeiros atendimentos antes de ser encaminhada ao Hospital Municipal da cidade. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a jovem é localizada e socorrida pelas equipes de resgate.

Após quase 3 dias de buscas intensas no litoral norte de São Paulo, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, foi encontrada viva à deriva em alto-mar nesta terça-feira (26). O resgate aconteceu próximo à Ilha de Búzios, a cerca de 16 quilômetros da costa, com apoio de pescadores e equipes do Corpo de Bombeiros. O homem que estava com ela segue desaparecido.

As buscas se intensificaram após a localização da moto aquática usada pelo casal. A embarcação foi encontrada na tarde de segunda-feira (25), a mais de 20 quilômetros do ponto de partida, com apoio da Marinha do Brasil. A descoberta ajudou as equipes a delimitarem uma nova área de procura em alto-mar.

A partir desse ponto, bombeiros, pescadores e profissionais náuticos passaram a concentrar os esforços em uma região mais específica, considerada decisiva para que Bruna fosse encontrada com vida. O resgate mobilizou equipes durante dias e chamou atenção de moradores e turistas que acompanhavam as buscas.

Passeio durante confraternização terminou em desaparecimento

Bruna Damaris e Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, participavam de uma confraternização em uma embarcação no domingo (24), quando decidiram sair do grupo utilizando um jet-ski por volta das 16h. Como não retornaram ao local combinado, amigos iniciaram buscas ainda durante a noite.