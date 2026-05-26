Poucas filas foram registradas no segundo dia de atendimento presencial para emissão do carnê do IPTU 2026 no Térreo 2 da Prefeitura de Piracicaba. A equipe de reportagem do JP esteve no local até às 14h30 desta terça-feira, 26/05 e apurou já haviam sido atendidas mais de 1.300 pessoas no setor de Atendimento ao Cidadão, com tempo médio de espera entre 10 e 15 minutos. Ontem, segunda-feira, 25/05, foram atendidas 1.970 senhas.

A emissão do carnê do IPTU 2026 segue disponível pelo site oficial do município, piracicaba.sp.gov.br. Entre segunda-feira e a manhã desta terça-feira, mais de 45 mil carnês foram emitidos pelos contribuintes por meio do Portal da Prefeitura, demonstrando que o sistema está operando normalmente, mesmo diante do alto volume de acessos.

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