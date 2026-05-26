26 de maio de 2026
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IPTU PIRACICABA 2026

Segundo dia de atendimento presencial tem filas reduzidas; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
Entre segunda-feira e a manhã desta terça-feira, mais de 45 mil carnês foram emitidos pelos contribuintes por meio do Portal da Prefeitura
Entre segunda-feira e a manhã desta terça-feira, mais de 45 mil carnês foram emitidos pelos contribuintes por meio do Portal da Prefeitura

Poucas filas foram registradas no segundo dia de atendimento presencial para emissão do carnê do IPTU 2026 no Térreo 2 da Prefeitura de Piracicaba. A equipe de reportagem do JP esteve no local até às 14h30 desta terça-feira, 26/05 e apurou já haviam sido atendidas mais de 1.300 pessoas no setor de Atendimento ao Cidadão, com tempo médio de espera entre 10 e 15 minutos. Ontem, segunda-feira, 25/05, foram atendidas 1.970 senhas.

A emissão do carnê do IPTU 2026 segue disponível pelo site oficial do município, piracicaba.sp.gov.br. Entre segunda-feira e a manhã desta terça-feira, mais de 45 mil carnês foram emitidos pelos contribuintes por meio do Portal da Prefeitura, demonstrando que o sistema está operando normalmente, mesmo diante do alto volume de acessos.

Saiba mais:

Segundo moradores que estavam no local, "não levou nem três minutos, foi muito rápido mesmo", afirmou.
Os contribuintes que ainda tiverem dificuldade para emitir ou imprimir o carnê podem procurar atendimento presencial no setor de Atendimento ao Cidadão, no T2 da Prefeitura.

Para melhorar o suporte à população até o vencimento da primeira parcela e da cota única, a Prefeitura estendeu o horário de atendimento até sexta-feira, 29/05, das 8h às 18h, 2 horas a mais por dia. A equipe responsável pelos atendimentos também foi reforçada para garantir mais agilidade e orientação aos contribuintes.

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