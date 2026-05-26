Com mais de 5 décadas de carreira, o artista segue conquistando públicos de diferentes gerações ao unir irreverência, sensibilidade e uma presença de palco que atravessa o tempo. O show promete reunir clássicos que marcaram época, acompanhados por banda completa e uma atmosfera de celebração à música brasileira.

Piracicaba será palco de uma noite marcada por nostalgia, emoção e grandes sucessos da música brasileira. No dia 14 de junho, o cantor e compositor Silvio Brito retorna à cidade com o espetáculo “Tá Todo Mundo Louco, Oba!”, que será apresentado às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto.

Ao longo de 51 anos de carreira, Silvio Brito construiu uma trajetória rara na música nacional. Presente em programas de TV, rádios, discos e palcos de todo o país, o cantor se tornou referência por transformar emoção em canções que seguem vivas na memória do público.

No espetáculo “Tá Todo Mundo Louco, Oba!”, o artista aposta justamente nessa conexão afetiva com os fãs. A proposta do show vai além da nostalgia: é um encontro entre passado e presente, com músicas que continuam atuais e capazes de emocionar diferentes públicos, do fã antigo aos mais jovens que descobrem agora sua obra.

Cultura, celebração e benefício aos assinantes

A apresentação integra a programação comemorativa dos 10 anos da Investe Cultura, que vem promovendo projetos voltados ao fortalecimento da arte e da cultura em Piracicaba. A iniciativa busca aproximar gerações por meio de eventos que valorizam nomes históricos da música brasileira.