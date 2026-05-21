A Ypê apresentou uma nova leva de produtos durante a APAS Show, uma das principais feiras supermercadistas do Brasil, em um momento de reconstrução da imagem da marca após a recente crise envolvendo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Entre os lançamentos estão novas versões de sabonetes líquidos da linha Banho a Banho, além da ampliação da linha Flor de Ypê, que ganhou fragrâncias inéditas voltadas ao segmento de cuidados pessoais. A empresa também anunciou novidades na linha de amaciantes Ypê Ultra, com fórmulas desenvolvidas para oferecer maior rendimento e perfumes mais intensos.

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