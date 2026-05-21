A Ypê apresentou uma nova leva de produtos durante a APAS Show, uma das principais feiras supermercadistas do Brasil, em um momento de reconstrução da imagem da marca após a recente crise envolvendo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Entre os lançamentos estão novas versões de sabonetes líquidos da linha Banho a Banho, além da ampliação da linha Flor de Ypê, que ganhou fragrâncias inéditas voltadas ao segmento de cuidados pessoais. A empresa também anunciou novidades na linha de amaciantes Ypê Ultra, com fórmulas desenvolvidas para oferecer maior rendimento e perfumes mais intensos.
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Os lançamentos fazem parte da estratégia da empresa para fortalecer sua presença no mercado de higiene e limpeza em meio ao período de repercussão negativa causado pela suspensão de alguns produtos da marca.
A linha Banho a Banho recebeu fórmulas reformuladas em seus sabonetes líquidos, enquanto a Flor de Ypê ampliou o catálogo de fragrâncias para banho. Já os novos amaciantes Ypê Ultra apostam em versões concentradas e em maior durabilidade do perfume nas roupas.
A participação na APAS Show também marcou um movimento de retomada da marca diante do mercado varejista e dos consumidores.
Entenda a polêmica com a Anvisa
No início de maio, a Anvisa determinou a suspensão da venda de lotes de detergentes e lava-roupas da Ypê após identificar contaminação microbiológica nos produtos. A decisão levou à retirada dos itens do mercado e à revisão dos processos internos de controle de qualidade da empresa.
Desde então, a companhia vem reforçando medidas de segurança e produção, além de investir na renovação de linhas já conhecidas para recuperar a confiança do público.