O episódio aconteceu no sábado (23), quando a brasileira e o marido retornavam de férias pela Europa. Segundo o relato do casal, ambos haviam adquirido assentos com espaço extra, mas receberam lugares diferentes dos escolhidos originalmente no momento do embarque. A situação gerou uma discussão dentro da aeronave antes da decolagem.

Uma discussão envolvendo assentos em um voo internacional da LATAM Airlines terminou em tumulto e ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias. A passageira Pâmela Baldan afirmou que pretende processar a companhia aérea após ser escoltada por policiais durante o embarque de um voo que saiu de Frankfurt, na Alemanha, com destino a Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com Pâmela, a confusão começou quando ela tentou explicar para uma funcionária da companhia que possuía comprovantes da compra dos assentos especiais. A passageira afirmou que apresentou os documentos, mas relatou que não conseguiu resolver o problema com a equipe responsável pelo embarque.

O bate-boca aumentou dentro da aeronave e acabou atraindo a atenção de outros passageiros. Vídeos gravados durante a situação mostram o momento em que a brasileira questiona a troca das poltronas enquanto funcionários tentam conduzir o atendimento. A ocorrência terminou com a presença de policiais no local e a passageira sendo escoltada.

Casal viajou separado após o tumulto

Após o desentendimento, Pâmela e o marido seguiram viagem em lugares separados. Segundo ela, o casal permaneceu distante durante as 12 horas de voo, mesmo após ter planejado a viagem juntos e pago por assentos diferenciados para ter mais conforto no trajeto internacional.