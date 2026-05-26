Uma discussão envolvendo assentos em um voo internacional da LATAM Airlines terminou em tumulto e ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias. A passageira Pâmela Baldan afirmou que pretende processar a companhia aérea após ser escoltada por policiais durante o embarque de um voo que saiu de Frankfurt, na Alemanha, com destino a Guarulhos, em São Paulo.
O episódio aconteceu no sábado (23), quando a brasileira e o marido retornavam de férias pela Europa. Segundo o relato do casal, ambos haviam adquirido assentos com espaço extra, mas receberam lugares diferentes dos escolhidos originalmente no momento do embarque. A situação gerou uma discussão dentro da aeronave antes da decolagem.
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Discussão dentro do avião chamou atenção
De acordo com Pâmela, a confusão começou quando ela tentou explicar para uma funcionária da companhia que possuía comprovantes da compra dos assentos especiais. A passageira afirmou que apresentou os documentos, mas relatou que não conseguiu resolver o problema com a equipe responsável pelo embarque.
O bate-boca aumentou dentro da aeronave e acabou atraindo a atenção de outros passageiros. Vídeos gravados durante a situação mostram o momento em que a brasileira questiona a troca das poltronas enquanto funcionários tentam conduzir o atendimento. A ocorrência terminou com a presença de policiais no local e a passageira sendo escoltada.
Casal viajou separado após o tumulto
Após o desentendimento, Pâmela e o marido seguiram viagem em lugares separados. Segundo ela, o casal permaneceu distante durante as 12 horas de voo, mesmo após ter planejado a viagem juntos e pago por assentos diferenciados para ter mais conforto no trajeto internacional.
A passageira também afirmou que acabou acomodada em um assento comum, sem o espaço extra contratado inicialmente. Ela relatou ter passado toda a viagem abalada emocionalmente por conta da situação vivida antes da decolagem e classificou a experiência como extremamente desgastante.
Depois da repercussão do caso, a Latam entrou em contato com a passageira para pedir desculpas e devolver o valor pago pelos assentos especiais. Ainda assim, Pâmela afirmou que pretende registrar reclamações junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e órgãos de defesa do consumidor, além de avaliar medidas judiciais contra a companhia.
Em nota enviada ao g1, a Latam informou que os assentos dos passageiros haviam sido alterados automaticamente antes do voo porque as reservas foram realizadas separadamente. A empresa declarou lamentar o desconforto causado e destacou que mudanças de assento não podem ser feitas após o embarque por questões operacionais e de segurança.