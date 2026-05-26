A minissérie Sereias entrou para a lista dos maiores sucessos recentes da Netflix ao atingir 69 milhões de visualizações em 2025. Com apenas 5 episódios e menos de cinco horas de duração, a produção ganhou força entre os assinantes pela narrativa acelerada e pelo clima de tensão que domina a história do início ao fim.
Lançada em maio, a série permaneceu durante duas semanas consecutivas no topo das produções mais assistidas da plataforma. A combinação entre suspense psicológico, conflitos familiares e uma estética cinematográfica elegante ajudou a transformar a obra em uma das maratonas mais comentadas do ano.
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Um final de semana cheio de tensão
A trama acompanha Devon, interpretada por Meghann Fahy, que decide procurar a irmã Simone, vivida por Milly Alcock, para lidar com os cuidados do pai diagnosticado com demência. O reencontro, porém, rapidamente revela uma relação cercada por estranhezas e desconfortos.
Ao chegar ao ambiente em que Simone vive, Devon passa a desconfiar do vínculo intenso da irmã com a misteriosa chefe Michela, personagem de Julianne Moore. A história se desenrola durante um único final de semana, aumentando a sensação de urgência e intensidade emocional em cada episódio.
Adaptação teatral com visual cinematográfico
A produção é baseada na peça “Elemeno Pea”, escrita por Molly Smith Metzler, que também assinou a adaptação para a televisão. O roteiro aposta em diálogos densos, segredos familiares e relações psicológicas complexas para prender a atenção do espectador.
Além da narrativa envolvente, “Sereias” também chamou atenção pela construção visual refinada. A fotografia estilizada e a direção dinâmica criam uma atmosfera fluida, aproximando a experiência de um longa-metragem e reforçando o apelo da minissérie entre os fãs de thrillers dramáticos.