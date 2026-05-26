A minissérie Sereias entrou para a lista dos maiores sucessos recentes da Netflix ao atingir 69 milhões de visualizações em 2025. Com apenas 5 episódios e menos de cinco horas de duração, a produção ganhou força entre os assinantes pela narrativa acelerada e pelo clima de tensão que domina a história do início ao fim.

Lançada em maio, a série permaneceu durante duas semanas consecutivas no topo das produções mais assistidas da plataforma. A combinação entre suspense psicológico, conflitos familiares e uma estética cinematográfica elegante ajudou a transformar a obra em uma das maratonas mais comentadas do ano.

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Um final de semana cheio de tensão