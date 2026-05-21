Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
VEJA MAIS:
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ESTREIAS
O Mandaloriano E Grogu: Outrora um caçador de recompensas solitário, o Mandaloriano Din Djarin e seu aprendiz Grogu embarcam em uma nova e emocionante aventura de Guerra nas Estrelas.
Hokum - O Pesadelo Da Bruxa: Um escritor de terror visita uma pousada irlandesa para espalhar as cinzas de seus pais, sem saber que a propriedade é assombrada por uma bruxa.
Sexo E Destino: Baseado no clássico da literatura espírita psicografado por Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira, Sexo & Destino acompanha os conflitos morais e espirituais que unem duas famílias do Rio de Janeiro: Nogueira e Torres. Marina envolve-se com Nemésio, seu chefe, e também com Gilberto, filho dele, carregando profunda culpa por trair Beatriz, esposa de Nemésio. Marita, filha adotiva da família Nogueira, vive um amor não correspondido por Gilberto, enquanto Cláudio, seu pai, é influenciado por um espírito perturbador que o conduz ao desequilíbrio moral.
Passageiro Do Mal: Durante uma viagem de van, um casal presencia um acidente fatal. A partir daí, uma entidade demoníaca passa a persegui-los incansavelmente.
SEGUEM EM CARTAZ
Obsessão: Depois de quebrar o misterioso Salgueiro dos Desejos para conquistar o coração de sua paixão, um romântico incurável se vê conseguindo exatamente o que queria, mas logo descobre que alguns desejos têm um preço sombrio e sinistro.
Michael: Cinebiografia do Rei do Pop, Michael Jackson. O longa traz uma representação de sua vida e do legado, contando sua história além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento até se tornar o artista visionário, cuja ambição criativa alimentou uma busca incansável para se tornar o maior artista do mundo.
O Diabo Veste Prada 2: Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Authentic Games No Império Desconectado;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul;
- O Gênio Do Crime;
- Super Mario Galaxy – O Filme.
Cine Teatro São Pedro também divulga programação da semana
O Cine Teatro São Pedro também recebe a estreia de “O Mandaloriano e Grogu”, com sessões às 16h30 e 19h, em versões 2D e 3D dubladas, além de uma sessão legendada na terça-feira. A programação ainda inclui “Mortal Kombat 2”, às 21h de quinta a sábado, e “O Diabo Veste Prada 2”, no mesmo horário entre domingo e quarta-feira. Os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia-entrada, com promoção de segunda a quinta-feira, quando todos pagam valor de meia para sessões 2D e 3D, exceto em feriados. O cinema fica na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro.