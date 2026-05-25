Equipes da 4ª Companhia do 10º BPM/I faziam patrulhamento quando foram acionadas pelo Copom para atender a ocorrência na TECTEXTIL. No local, os policiais encontraram três indivíduos cortando material de cobre dentro da empresa.

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada deste domingo (24), suspeito de furtar fios e rolos de cobre de uma empresa na rua Capitão José Pinto Siqueira, no Distrito Industrial de Piracicaba.

Com a chegada da PM, dois suspeitos fugiram pulando um barranco de cerca de cinco metros e não foram localizados. O terceiro foi abordado e detido. Segundo a polícia, o homem detido afirmou 9que aquela era a segunda vez que o grupo invadia a empresa na mesma semana. Ele relatou que, na primeira ocorrência, o irmão dele foi preso enquanto ele conseguiu fugir.

O representante da empresa esteve no local e informou que o material separado pelos suspeitos estava avaliado em aproximadamente R$ 40 mil. Todo o cobre foi recuperado.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como furto qualificado. Ele permanece à disposição da Justiça.