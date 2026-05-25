Um homem de 27 anos foi preso na madrugada deste domingo (24), suspeito de furtar fios e rolos de cobre de uma empresa na rua Capitão José Pinto Siqueira, no Distrito Industrial de Piracicaba.
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Equipes da 4ª Companhia do 10º BPM/I faziam patrulhamento quando foram acionadas pelo Copom para atender a ocorrência na TECTEXTIL. No local, os policiais encontraram três indivíduos cortando material de cobre dentro da empresa.
Com a chegada da PM, dois suspeitos fugiram pulando um barranco de cerca de cinco metros e não foram localizados. O terceiro foi abordado e detido. Segundo a polícia, o homem detido afirmou 9que aquela era a segunda vez que o grupo invadia a empresa na mesma semana. Ele relatou que, na primeira ocorrência, o irmão dele foi preso enquanto ele conseguiu fugir.
O representante da empresa esteve no local e informou que o material separado pelos suspeitos estava avaliado em aproximadamente R$ 40 mil. Todo o cobre foi recuperado.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como furto qualificado. Ele permanece à disposição da Justiça.