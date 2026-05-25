Todo esse movimento ganha força com a chegada da tradicional Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, que começa no dia 27 de junho no Parque do Morango “Duílio Maziero”, localizado no Campo dos Aleixos. Em sua 42ª edição, a celebração projeta reunir cerca de 70 mil visitantes ao longo dos finais de semana. O evento se consolidou como uma parada obrigatória para quem deseja valorizar o trabalho dos produtores rurais e viver experiências marcantes no interior.

Se você está procurando o roteiro perfeito para curtir o inverno paulista, as fazendas e propriedades rurais do Circuito das Frutas reservam cenários apaixonantes. Além de se deliciar com o charme das plantações locais, quem visita a região no meio do ano consegue esticar o passeio para pontos turísticos icônicos, como a famosa Pedra Grande e as áreas verdes do Parque Edmundo Zanoni. Essa imersão no campo movimenta a economia regional e impulsiona o turismo sustentável das cidades vizinhas.

O grande diferencial deste ano fica por conta da estreia do 1º Tour do Morango de Mountain Bike, marcado para o dia 28 de junho. A competição inédita vai reunir os apaixonados pelo ciclismo de aventura em trajetos desafiadores que desvendam as mais belas paisagens rurais locais. Para quem prefere uma imersão cultural, o palco principal receberá apresentações musicais de artistas da terra e o tradicional Bon Odori, uma dança típica japonesa que celebra e preserva as raízes da colônia asiática na região.

Na hora que a fome bater, os pavilhões gastronômicos prometem agradar a todos os paladares com restaurantes dedicados às culinárias italiana e japonesa. Outro destaque solidário é o espaço comandado pela APAE, que servirá pratos típicos da culinária brasileira preparados especialmente para arrecadar fundos para a instituição. O complexo de lazer conta ainda com um parque de diversões completo e um mini shopping para compras.

Mais conforto para o público

Para dar conta do grande fluxo de turistas e garantir que a experiência seja totalmente positiva, a organização preparou uma infraestrutura reformulada para 2026. O plano de melhorias inclui a ampliação significativa do estacionamento oficial e o aumento das áreas destinadas exclusivamente à circulação dos pedestres.