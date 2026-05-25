O show acontecerá no dia 17 de outubro, a partir das 20h, no Royal Palm Hall, localizado no Jardim do Lago Continuação, em Campinas. Diante do enorme sucesso que a cantora faz entre as crianças e adolescentes, a entrada de menores de idade está totalmente liberada, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a produção pelo telefone (19) 3254-1254.

As famílias e os fãs do sertanejo já podem se programar para garantir um lugar em uma das apresentações mais aguardadas da região. A venda de ingressos para o aguardado show solo da Boiadeira começaram ao meio-dia desta segunda-feira (25) através da internet . Com uma estrutura totalmente planejada para oferecer conforto e segurança, o evento foi desenhado com mesas numeradas, uma escolha da organização para receber o público com total tranquilidade no início da noite.

A escolha do local foi estratégica para comportar a grandiosidade do evento e oferecer uma experiência única para quem acompanha a carreira da artista de perto. Toda a logística foi pensada para otimizar o fluxo de pessoas na data, garantindo que o público infanto-juvenil e seus familiares tenham acesso facilitado e uma vivência inesquecível do início ao fim da apresentação.

Setores e valores dos ingressos

Os convites individuais estão disponíveis com valores a partir de R$ 170. Para acomodar o público, o espaço físico do pavilhão de eventos foi dividido em quatro setores específicos, todos compostos por mesas com capacidade para seis pessoas cada: Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

Essa divisão por categorias permite que o público escolha a experiência que melhor se adapta às suas expectativas, seja mais próxima do palco ou com uma visão panorâmica de toda a estrutura. Por ser um formato com lugares totalmente marcados, a recomendação dos organizadores é a de que os interessados garantam seus acessos o quanto antes para assegurar os melhores assentos disponíveis no mapa do evento.