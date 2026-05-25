O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou nesta segunda-feira (25) que a proposta de redução da jornada de trabalho prevista na PEC do fim da escala 6x1 poderá ser implantada em até 14 meses após a promulgação do texto.

Segundo o parlamentar, a proposta prevê uma redução inicial de duas horas na jornada de trabalho em até 60 dias após a promulgação da PEC. Em uma segunda etapa, outras duas horas seriam retiradas da carga horária em um prazo de até 12 meses. Com isso, a jornada semanal passaria de 44 para 40 horas sem redução salarial.

A proposta também estabelece a adoção da escala 5x2, modelo em que o trabalhador atua durante cinco dias da semana e possui dois dias de descanso.