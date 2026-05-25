25 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
POLÊMICA

Oficial do Itamaraty é exonerada após disputa judicial por cotas

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodrução/Redes Sociais
Para a comissão, os 'traços finos' e 'cabelos lisos' da candidata desconfiguravam o fenótipo exigido pela lei de cotas.
Para a comissão, os 'traços finos' e 'cabelos lisos' da candidata desconfiguravam o fenótipo exigido pela lei de cotas.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) oficializou a exoneração da oficial de chancelaria Flávia Medeiros. A decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU), ocorreu após a servidora ser reprovada pela banca de heteroidentificação do concurso, responsável por validar as características fenotípicas de candidatos pretos ou pardos.

Flávia realizou o certame em dezembro de 2023. Sua classificação pelo sistema de cotas foi indeferida pela primeira vez em março de 2024. De acordo com declarações da profissional à CNN, ela não foi a única afetada: cerca de 15 outros concorrentes também tiveram suas autodeclarações rejeitadas pela comissão examinadora na mesma etapa.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Imediatamente após o parecer negativo da banca, a candidata acionou mecanismos de defesa. Além de recorrer administrativamente junto ao Cebraspe, banca organizadora do concurso, ela buscou amparo na Justiça Federal antes mesmo de saber se seria convocada para o curso de formação obrigatório.

Uma liminar judicial garantiu o avanço de Flávia nas fases seguintes, permitindo que ela participasse da formação e, posteriormente, tomasse posse no cargo em abril. Contudo, a reviravolta jurídica veio quando a liminar foi cassada em uma instância superior, o que levou o Itamaraty a efetivar o desligamento na última semana.

O debate sobre os critérios fenotípicos

O caso reacendeu discussões profundas sobre as avaliações de heteroidentificação no serviço público. Defensores de Flávia argumentam que ela possui ascendência negra documentada e traços que a identificam como parda. Por outro lado, o relatório da comissão apontou que a candidata apresentava características como "traços finos" e "cabelos lisos", elementos que, na interpretação dos avaliadores, descaracterizariam o fenótipo exigido pela legislação de cotas para aquele grupo específico.

A defesa da ex-oficial informou que pretende recorrer da decisão, argumentando que os critérios utilizados pelas bancas de concursos federais carecem de maior objetividade e previsibilidade, gerando insegurança jurídica para os candidatos aprovados.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários