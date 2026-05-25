O Hospital Israelita Albert Einstein, localizado na capital paulista, recebeu o apresentador Faustão para a realização de um procedimento médico de retirada de uma sonda gástrica, uma intervenção que já estava programada desde o ano passado. De acordo com as informações oficiais fornecidas pela equipe do profissional de televisão, a expectativa dos profissionais de saúde responsáveis pelo acompanhamento é de que o paciente receba a alta hospitalar oficial nesta terça-feira (26).

A assessoria de imprensa do apresentador tratou de detalhar as condições de saúde para tranquilizar o público e evitar especulações sobre o seu estado. Em comunicado oficial emitido pelos assessores, a equipe do artista garantiu expressamente que a situação atual corre dentro da mais absoluta normalidade clínica e que o quadro médico geral encontra-se totalmente sob controle.

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