O Hospital Israelita Albert Einstein, localizado na capital paulista, recebeu o apresentador Faustão para a realização de um procedimento médico de retirada de uma sonda gástrica, uma intervenção que já estava programada desde o ano passado. De acordo com as informações oficiais fornecidas pela equipe do profissional de televisão, a expectativa dos profissionais de saúde responsáveis pelo acompanhamento é de que o paciente receba a alta hospitalar oficial nesta terça-feira (26).
A assessoria de imprensa do apresentador tratou de detalhar as condições de saúde para tranquilizar o público e evitar especulações sobre o seu estado. Em comunicado oficial emitido pelos assessores, a equipe do artista garantiu expressamente que a situação atual corre dentro da mais absoluta normalidade clínica e que o quadro médico geral encontra-se totalmente sob controle.
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Aparição em festa familiar marcou dias anteriores
Poucos dias antes de dar entrada na unidade hospitalar na capital paulista, o apresentador surgiu nas redes sociais em uma ocasião especial. O motivo do encontro foi a comemoração do aniversário de 18 anos de seu filho caçula, Rodrigo, celebrada no último dia 20 de maio. Nos registros em vídeo compartilhados, o comunicador demonstrou muito bom humor ao lado do aniversariante, participando ativamente das brincadeiras e cantando o tradicional "com quem será" às gargalhadas, além de ser ouvido ao fundo no momento da entrada do bolo.
A data motivou ainda uma homenagem pública de seu outro filho, João, que utilizou as plataformas digitais para declarar o quanto ama o irmão e destacar a parceria histórica existente entre eles.