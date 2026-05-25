O nível do Rio Piracicaba voltou a subir após as chuvas registradas durante o fim de semana. De acordo com medições realizadas no domingo, o rio atingiu a marca de 1,88 metro.

Nesta segunda-feira, o nível continua em elevação e pode alcançar os 2 metros, conforme o monitoramento realizado pelos órgãos responsáveis. A alta ocorre após o aumento do volume de chuvas registrado nos últimos dias na região.

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