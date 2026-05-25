25 de maio de 2026
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VEM MAIS CHUVA?

VÍDEO: Nível do Rio Piracicaba sobe e pode atingir 2 metros; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
A alta ocorre após o aumento do volume de chuvas registrado nos últimos dias na região
A alta ocorre após o aumento do volume de chuvas registrado nos últimos dias na região

O nível do Rio Piracicaba voltou a subir após as chuvas registradas durante o fim de semana. De acordo com medições realizadas no domingo, o rio atingiu a marca de 1,88 metro.

Nesta segunda-feira, o nível continua em elevação e pode alcançar os 2 metros, conforme o monitoramento realizado pelos órgãos responsáveis. A alta ocorre após o aumento do volume de chuvas registrado nos últimos dias na região.

Saiba mais:

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão aponta continuidade das chuvas ao longo da semana, o que pode contribuir para novas alterações no nível do rio nos próximos dias.

O acompanhamento das condições do Rio Piracicaba segue sendo feito diariamente pelas equipes de monitoramento. Até o momento, não há registro de ocorrências relacionadas à elevação do nível do rio.

A orientação é para que moradores de áreas próximas às margens acompanhem as atualizações dos serviços meteorológicos e dos órgãos responsáveis pelo monitoramento hidrológico da cidade.

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