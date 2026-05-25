Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico local e viabilizar a inserção de profissionais no ambiente corporativo, Piracicaba sedia uma nova edição da Ação de Empregabilidade. O projeto chega à sua 17ª edição consolidado como um importante instrumento de ligação entre o empresariado e os trabalhadores da região. Na edição anterior, promovida pelo gabinete do vereador André Bandeira na Abtec Cursos, a iniciativa atraiu um público estimado em mais de 500 pessoas, evidenciando a alta demanda por recolocação e novos postos de trabalho no município.
O evento se apresenta como uma alternativa estratégica tanto para jovens que buscam ingressar no mercado formal quanto para profissionais experientes em busca de transição de carreira.
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O principal eixo da 17ª edição é a promoção da diversidade e da inclusão social dentro das organizações. O evento atuará como um polo de recrutamento focado em segmentos específicos, disponibilizando vagas direcionadas para Pessoas com Deficiência (PCD), profissionais da faixa etária 40+, menores aprendizes e estudantes de níveis técnico e superior.
Mais de 40 empresas parceiras confirmaram presença e realizarão o atendimento direto aos participantes. Este modelo presencial visa desburocratizar o recrutamento, permitindo um contato inicial humanizado, dinâmico e eficiente entre gestores de recursos humanos e candidatos, reduzindo o tempo médio das etapas iniciais de seleção tradicionais.
Como participar
A 17ª Ação de Empregabilidade ocorrerá nesta sexta-feira (29), das 18h às 20h, nas dependências da faculdade Anhanguera, localizada na Rua Santa Catarina, 1005 - Água Branca. Por se tratar de um período concentrado de atendimento, a organização orienta que os candidatos compareçam portando múltiplas cópias impressas de seu currículo atualizado para otimizar as interações com os recrutadores.
A iniciativa pede que os interessados realizem uma inscrição prévia por meio de formulário online para garantir o acesso ao local e organizar o fluxo de atendimento de forma assertiva.