Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico local e viabilizar a inserção de profissionais no ambiente corporativo, Piracicaba sedia uma nova edição da Ação de Empregabilidade. O projeto chega à sua 17ª edição consolidado como um importante instrumento de ligação entre o empresariado e os trabalhadores da região. Na edição anterior, promovida pelo gabinete do vereador André Bandeira na Abtec Cursos, a iniciativa atraiu um público estimado em mais de 500 pessoas, evidenciando a alta demanda por recolocação e novos postos de trabalho no município.

O evento se apresenta como uma alternativa estratégica tanto para jovens que buscam ingressar no mercado formal quanto para profissionais experientes em busca de transição de carreira.

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