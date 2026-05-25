A gigante global de ingredientes alimentícios AB Mauri Brasil, dona da tradicional marca Fleischmann, acaba de fechar um acordo para a compra de 100% da Casa de Bolos. O movimento promete chacoalhar o mercado nacional de franquias, mas, nos bastidores das lojas, o clima é de estabilidade. O JP conversou com a organização das unidades da Casa de Bolos em Piracicaba, que informou que as orientações recebidas pela rede indicam que a operação continuará exatamente do jeito que está, sem nenhuma mudança no dia a dia.

A transação une uma potência industrial com mais de 90 anos de história no país a uma das redes de bolos caseiros mais queridas do varejo. Conforme informações publicadas pelo portal G1, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já recebeu oficialmente a notificação da operação. O aval do órgão regulador é o passo que falta para que o negócio seja integralmente concluído, enquanto o valor financeiro que envolve a aquisição da marca nascida no interior paulista permanece mantido sob total sigilo pelas companhias.

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