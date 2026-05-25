A gigante global de ingredientes alimentícios AB Mauri Brasil, dona da tradicional marca Fleischmann, acaba de fechar um acordo para a compra de 100% da Casa de Bolos. O movimento promete chacoalhar o mercado nacional de franquias, mas, nos bastidores das lojas, o clima é de estabilidade. O JP conversou com a organização das unidades da Casa de Bolos em Piracicaba, que informou que as orientações recebidas pela rede indicam que a operação continuará exatamente do jeito que está, sem nenhuma mudança no dia a dia.
A transação une uma potência industrial com mais de 90 anos de história no país a uma das redes de bolos caseiros mais queridas do varejo. Conforme informações publicadas pelo portal G1, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já recebeu oficialmente a notificação da operação. O aval do órgão regulador é o passo que falta para que o negócio seja integralmente concluído, enquanto o valor financeiro que envolve a aquisição da marca nascida no interior paulista permanece mantido sob total sigilo pelas companhias.
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A análise concorrencial do negócio já está sob a responsabilidade da Superintendência-Geral do Cade. O órgão regulador federal avaliará os impactos da fusão no mercado e poderá adotar um rito simplificado de até 30 dias ou estender a investigação por um prazo legal que chega a 240 dias, dependendo da complexidade observada na união das empresas.
Embora o martelo final dependa dessa validação jurídica, a estratégia desenhada para a Casa de Bolos foca no respeito à sua trajetória de sucesso. A meta da holding compradora é dar total independência administrativa para a rede de doces, preservando o portfólio de receitas tradicionais, a identidade visual e o relacionamento próximo com os franqueados que consolidaram a marca nacionalmente.
Gigante industrial ganha a força do varejo
A Casa de Bolos encerrou o último ano com um faturamento expressivo de R$ 720 milhões, espalhando mais de 600 lojas por cerca de 250 municípios brasileiros. Esse ecossistema robusto agora passa a integrar o guarda-chuva de uma corporação que já controla marcas consagradas como a Mauri, Sohovos, Aromaferm, além de ser responsável pela distribuição de produtos de grifes famosas como Ovomaltine e Twinings.
Especialistas do setor apontam que a aquisição é uma cartada certeira para a AB Mauri ampliar sua capilaridade direta no comércio de rua e shopping centers. Ao mesmo tempo em que ganha musculatura industrial e sinergia de fornecimento, a Casa de Bolos mantém o formato que conquistou o paladar do consumidor, provando que a receita original do crescimento acelerado não sofrerá alterações de sabor ou de gestão.