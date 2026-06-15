A segunda-feira começou com tragédia na SP-304. Um motociclista morreu na manhã de hoje depois de colidir contra uma carreta na Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba.
A batida foi violenta. A moto ficou destruída após o impacto com o caminhão. O piloto morreu na hora, ainda na pista, antes mesmo da chegada do resgate. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.
Policiais Rodoviários estiveram no local. A rodovia liga Piracicaba a São Pedro e é conhecida pelo alto número de acidentes graves.
Motoristas que passavam pelo trecho relataram cena forte. "A moto ficou embaixo da carreta", contou um caminhoneiro que viu o acidente. O corpo foi encaminhado ao IML de Piracicaba. Até o momento, a família não foi localizada.
A SP-304 chegou a ter o trânsito lento no trecho durante o atendimento da ocorrência.
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