A segunda-feira começou com tragédia na SP-304. Um motociclista morreu na manhã de hoje depois de colidir contra uma carreta na Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba.

A batida foi violenta. A moto ficou destruída após o impacto com o caminhão. O piloto morreu na hora, ainda na pista, antes mesmo da chegada do resgate. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Policiais Rodoviários estiveram no local. A rodovia liga Piracicaba a São Pedro e é conhecida pelo alto número de acidentes graves.