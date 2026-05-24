Uma cena inusitada mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira (22), no bairro Jardim Gilda 1, em Piracicaba. Um gato chamado “He-Man”, de apenas oito meses, acabou ficando preso dentro de um cano no quintal da casa da família e precisou ser resgatado às pressas.

LEIA MAIS

Segundo as informações, os bombeiros foram acionados após os moradores ouvirem os miados do animal no encanamento.