Uma cena inusitada mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira (22), no bairro Jardim Gilda 1, em Piracicaba. Um gato chamado “He-Man”, de apenas oito meses, acabou ficando preso dentro de um cano no quintal da casa da família e precisou ser resgatado às pressas.
LEIA MAIS
Segundo as informações, os bombeiros foram acionados após os moradores ouvirem os miados do animal no encanamento.
O resgate chamou a atenção e gerou tensão entre os moradores, que acompanharam toda a operação. Após o trabalho cuidadoso da equipe, “He-Man” foi retirado em segurança e, apesar do susto, não sofreu ferimentos.
O caso viralizou nas redes sociais após vídeos do resgate começarem a circular na internet.