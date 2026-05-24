24 de maio de 2026
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RESGATE ANIMAL

Gato entala em encanamento no Gilda, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram o animal.
Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram o animal.

  Uma cena inusitada mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira (22), no bairro Jardim Gilda 1, em Piracicaba. Um gato chamado “He-Man”, de apenas oito meses, acabou ficando preso dentro de um cano no quintal da casa da família e precisou ser resgatado às pressas.

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Segundo as informações, os bombeiros foram acionados após os moradores ouvirem os miados do animal no encanamento.

O resgate chamou a atenção e gerou tensão entre os moradores, que acompanharam toda a operação. Após o trabalho cuidadoso da equipe, “He-Man” foi retirado em segurança e, apesar do susto, não sofreu ferimentos.

O caso viralizou nas redes sociais após vídeos do resgate começarem a circular na internet.

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