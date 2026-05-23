Era para ser tragédia, mas virou milagre. Um capotamento gravíssimo aconteceu na noite desta sexta-feira (22), no km 160 da Rodovia do Açúcar, em Piracicaba, e deixou motoristas em choque.
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Um Peugeot 207 Passione XRS perdeu o controle na alça de acesso à SP 135. O carro bateu com tudo na defensa metálica, destruiu o guard-rail e praticamente decolou, capotando várias vezes até parar, todo retorcido, no gramado do lado da pista.
Preso nas ferragens
O motorista, um homem de 35 anos, ficou preso no meio do amontoado de lata. O Corpo de Bombeiros chegou rápido e fez uma operação delicada para tirar o rapaz das ferragens, com tesoura hidráulica e muito cuidado.
E o inacreditável: apesar do carro virar sucata, ele teve só ferimentos leves, foi atendido na hora e mandado para o Hospital Unimed.
A Polícia Rodoviária anotou tudo. Equipes da Rodovia do Tietê sinalizaram. O trecho ficou parcialmente interditado até o guincho levar o que sobrou do Peugeot.