Era para ser tragédia, mas virou milagre. Um capotamento gravíssimo aconteceu na noite desta sexta-feira (22), no km 160 da Rodovia do Açúcar, em Piracicaba, e deixou motoristas em choque.

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Um Peugeot 207 Passione XRS perdeu o controle na alça de acesso à SP 135. O carro bateu com tudo na defensa metálica, destruiu o guard-rail e praticamente decolou, capotando várias vezes até parar, todo retorcido, no gramado do lado da pista.