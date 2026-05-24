Eram novos, apaixonados e tinham a vida inteira pela frente. Paola Talhatelli, 18, e Mathias Ambrosini, 20, viraram notícia depois da morte em um trágico acidente na SP-352, mas antes disso eles eram só um casal começando a vida a dois.

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Casados havia apenas 20 dias, os dois representavam aquele amor de começo: cheio de planos, de fotos no celular e de futuro. Paola trabalhava como manicure, cuidando das mãos e da autoestima das clientes. Mathias era funcionário de um centro automotivo no bairro Vila Bazani, conhecido por mexer com carro e por mexer com o coração de quem conhecia ele.