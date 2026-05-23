Ele tem nome, idade e uma morte que intriga a polícia e motoristas na SP-127. Sebastião Mendes Cardoso, 72 anos, foi identificado como a vítima fatal do tombamento de caminhão em vala de escoamento, registrado na tarde desta quarta-feira (21), na Rodovia Cornélio Pires, entre Piracicaba e Saltinho.

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O susto foi grande. O caminhão perdeu o controle e tombou na pista, mobilizando equipes de resgate e segurança. Sebastião, que estava no banco de passageiros do veículo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local, antes mesmo de dar entrada no hospital.