23 de maio de 2026
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MISTÉRIO

Quem é o homem que morreu no acidente com caminhão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano e redes sociais
Sebastião Cardoso estava no caminhão, que caiu em uma vala de escoamento na rodovia.
Sebastião Cardoso estava no caminhão, que caiu em uma vala de escoamento na rodovia.

  Ele tem nome, idade e uma morte que intriga a polícia e motoristas na SP-127. Sebastião Mendes Cardoso, 72 anos, foi identificado como a vítima fatal do tombamento de caminhão em vala de escoamento, registrado na tarde desta quarta-feira (21), na Rodovia Cornélio Pires, entre Piracicaba e Saltinho.

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 O susto foi grande. O caminhão perdeu o controle e tombou na pista, mobilizando equipes de resgate e segurança. Sebastião, que estava no banco de passageiros do veículo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local, antes mesmo de dar entrada no hospital.

 O motorista, de apenas 28 anos, teve mais sorte. Foi socorrido pela ambulância de Saltinho com traumatismo cranioencefálico e levado para o Hospital dos Fornecedores de Cana. O estado dele é moderado.

Mistério na pista

A Polícia Civil vai investigar o que derrubou o caminhão. Falha mecânica? Mal súbito? Pista molhada? Por enquanto, só perguntas.

O carro do IML foi chamado para buscar o corpo de Sebastião, enquanto a perícia técnica trabalhava para entender o que aconteceu naquele trecho da SP-127.

Apesar das boas condições de tráfego, a rodovia entre Piracicaba e Saltinho levou mais um e deixou a curiosidade no ar, com a queda do veículo em uma vala, na margem. Um idoso morto, um jovem hospitalizado e um caminhão de lado na pista.

A perícia e os exames devem esclarecer o acidente.

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