Ele tem nome, idade e uma morte que intriga a polícia e motoristas na SP-127. Sebastião Mendes Cardoso, 72 anos, foi identificado como a vítima fatal do tombamento de caminhão em vala de escoamento, registrado na tarde desta quarta-feira (21), na Rodovia Cornélio Pires, entre Piracicaba e Saltinho.
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O susto foi grande. O caminhão perdeu o controle e tombou na pista, mobilizando equipes de resgate e segurança. Sebastião, que estava no banco de passageiros do veículo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local, antes mesmo de dar entrada no hospital.
O motorista, de apenas 28 anos, teve mais sorte. Foi socorrido pela ambulância de Saltinho com traumatismo cranioencefálico e levado para o Hospital dos Fornecedores de Cana. O estado dele é moderado.
Mistério na pista
A Polícia Civil vai investigar o que derrubou o caminhão. Falha mecânica? Mal súbito? Pista molhada? Por enquanto, só perguntas.
O carro do IML foi chamado para buscar o corpo de Sebastião, enquanto a perícia técnica trabalhava para entender o que aconteceu naquele trecho da SP-127.
Apesar das boas condições de tráfego, a rodovia entre Piracicaba e Saltinho levou mais um e deixou a curiosidade no ar, com a queda do veículo em uma vala, na margem. Um idoso morto, um jovem hospitalizado e um caminhão de lado na pista.
A perícia e os exames devem esclarecer o acidente.