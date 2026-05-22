Foi identificado como Jason Nunes Santana, de 62 anos, o idoso que perdeu a vida em um grave atropelamento registrado na manhã desta quinta-feira (22), na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba.

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A morte causou comoção após a vítima ser atingida violentamente por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a pista, no km 41+200, sentido Saltinho. Com a força da batida, Jason morreu ainda no local.