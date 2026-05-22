22 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

Identificado idoso que morreu atropelado na SP 127 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
O acidente fatal aconteceu na manhã desta sexta-feira, na Cornélio Pires.
O acidente fatal aconteceu na manhã desta sexta-feira, na Cornélio Pires.

  Foi identificado como Jason Nunes Santana, de 62 anos, o idoso que perdeu a vida em um grave atropelamento registrado na manhã desta quinta-feira (22), na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba.

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A morte causou comoção após a vítima ser atingida violentamente por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a pista, no km 41+200, sentido Saltinho. Com a força da batida, Jason morreu ainda no local.

O motociclista, de 36 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Samu até a Santa Casa de Piracicaba, onde permanece internado em estado grave.

Equipes da Polícia Rodoviária estiveram no trecho durante o atendimento da ocorrência. O acidente provocou lentidão e chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia.

As causas da tragédia ainda serão investigadas. Até o momento, informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.

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