O funcionamento do comércio de Piracicaba durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo já foi definido por meio de um acordo firmado entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba e o Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba.

O documento foi assinado pelos presidentes das entidades, Vitor Roberto e Itacir Nozella, e estabelece regras para o expediente dos trabalhadores nos dias das partidas do Brasil na competição.

A estreia da Seleção Brasileira está marcada para o dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. O segundo jogo será realizado no dia 19, às 21h30, diante do Haiti. Já o terceiro compromisso da fase de grupos acontece no dia 24, às 19h, contra a Escócia.