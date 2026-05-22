O funcionamento do comércio de Piracicaba durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo já foi definido por meio de um acordo firmado entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba e o Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba.
O documento foi assinado pelos presidentes das entidades, Vitor Roberto e Itacir Nozella, e estabelece regras para o expediente dos trabalhadores nos dias das partidas do Brasil na competição.
A estreia da Seleção Brasileira está marcada para o dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. O segundo jogo será realizado no dia 19, às 21h30, diante do Haiti. Já o terceiro compromisso da fase de grupos acontece no dia 24, às 19h, contra a Escócia.
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De acordo com o acordo firmado entre os sindicatos, as empresas deverão liberar os funcionários para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. O documento prevê duas possibilidades para o funcionamento durante as partidas.
Na primeira opção, os trabalhadores poderão ser dispensados uma hora antes do início dos jogos para assistirem às partidas no local de sua escolha. Já a segunda alternativa permite a liberação dos funcionários 30 minutos antes do início da partida, desde que a empresa disponibilize estrutura para que os trabalhadores acompanhem os jogos no próprio estabelecimento.
O acordo também prevê a possibilidade de retomada das atividades após o término das partidas. Nesse caso, o retorno ao trabalho poderá ocorrer após 30 minutos, quando a empresa tiver oferecido espaço para os funcionários assistirem aos jogos, ou após uma hora nos casos em que os trabalhadores tenham sido liberados do local de trabalho.
As horas não trabalhadas deverão ser compensadas conforme as regras previstas na convenção coletiva de trabalho firmada entre as duas entidades.