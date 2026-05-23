O desespero da empresa virou oportunidade para clientes, que lotaram lojas físicas e também o site da rede atrás de móveis, sofás, mesas e itens de decoração com preços muito abaixo do normal.

A tradicional rede de móveis e decoração Tok&Stok vive um dos momentos mais críticos de sua história. Em meio ao fechamento de lojas em várias regiões do país e um rombo bilionário nas contas, consumidores correram para aproveitar descontos que chegam a 70% e fizeram uma verdadeira “limpa” nas unidades da marca.

A situação ficou ainda mais alarmante após o grupo responsável pela Tok&Stok e pela Mobly anunciar um pedido de recuperação judicial. Segundo a companhia, a dívida já ultrapassa R$ 1,1 bilhão.

Nos últimos meses, diversas unidades foram fechadas pelo Brasil. Em São Paulo, lojas tradicionais encerraram as atividades na Pompeia e também no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista. Na Bahia, a unidade do Salvador Shopping também baixou as portas.

A crise já vinha se arrastando há algum tempo. Somente em 2023, o grupo fechou lojas em estados como São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal.