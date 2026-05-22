22 de maio de 2026
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EM PIRACICABA

Casal furta fios de estacionamento da Estação da Paulista

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Piracicaba
O casal foi preso e o material apreendido.
O casal foi preso e o material apreendido.

  Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na madrugada de terça-feira (20), após serem surpreendidos furtando fiação elétrica da Estação da Paulista, em Piracicaba.

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Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana, a equipe da ROMU realizava patrulhamento preventivo pela área do bolsão de estacionamento quando ouviu barulhos semelhantes a marteladas vindos de uma praça pública próxima.

Ao se aproximarem, os guardas flagraram os dois suspeitos sentados ao lado de um buraco aberto na estrutura de concreto. O homem ainda tentou esconder um martelo dentro da abertura ao perceber a chegada da viatura.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, porém, ao lado deles havia uma mochila recheada de ferramentas, como facas e alicate, além de fios elétricos que haviam acabado de ser arrancados do local.

Os agentes também constataram que vários postes do estacionamento estavam apagados, com a fiação furtada e as bases destruídas pela ação criminosa.

Questionados, os dois confessaram o crime e disseram que pretendiam vender o material para comprar drogas, principalmente crack.

Diante da situação, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial. A ocorrência foi registrada como furto qualificado contra patrimônio público, e os dois permaneceram presos à disposição da Justiça.

Além das ferramentas usadas no crime, uma bicicleta também foi apreendida pela GCM.

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