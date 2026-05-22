Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana, a equipe da ROMU realizava patrulhamento preventivo pela área do bolsão de estacionamento quando ouviu barulhos semelhantes a marteladas vindos de uma praça pública próxima.

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na madrugada de terça-feira (20), após serem surpreendidos furtando fiação elétrica da Estação da Paulista, em Piracicaba.

Ao se aproximarem, os guardas flagraram os dois suspeitos sentados ao lado de um buraco aberto na estrutura de concreto. O homem ainda tentou esconder um martelo dentro da abertura ao perceber a chegada da viatura.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, porém, ao lado deles havia uma mochila recheada de ferramentas, como facas e alicate, além de fios elétricos que haviam acabado de ser arrancados do local.

Os agentes também constataram que vários postes do estacionamento estavam apagados, com a fiação furtada e as bases destruídas pela ação criminosa.