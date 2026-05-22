O asfalto da rodovia Cornélio Pires foi palco de duas tragédias em menos de 24 horas. A SP-127, que liga Piracicaba a Saltinho, virou corredor da morte e enterrou dois idosos em um intervalo de menos de 15 horas.

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Nesta sexta-feira (22), o dia mal clareou e a rodovia já cobrou. No km 41, saída de Piracicaba, um homem de 62 anos tentou atravessar. Uma moto pilotada por um jovem de 32 anos atropelou o pedestre, que foi arremessado e morreu na hora, estirado no asfalto.