22 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MEDO

Estrada mata dois idosos em menos de 15 horas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wagner Romano
Em um intervalo de 14 horas, um passageiro de 72 anos e um pedestre de 62, morreram na rodovia.
Em um intervalo de 14 horas, um passageiro de 72 anos e um pedestre de 62, morreram na rodovia.

  O asfalto da rodovia Cornélio Pires foi palco de duas tragédias em menos de 24 horas. A SP-127, que liga Piracicaba a Saltinho, virou corredor da morte e enterrou dois idosos em um intervalo de menos de 15 horas.

LEIA MAIS

 Nesta sexta-feira (22), o dia mal clareou e a rodovia já cobrou. No km 41, saída de Piracicaba, um homem de 62 anos tentou atravessar. Uma moto pilotada por um jovem de 32 anos atropelou o pedestre, que foi arremessado e morreu na hora, estirado no asfalto.

O motociclista foi resgatado com vida, mas em estado grave. A pista foi movimentada com perícia, PM Rodoviária e trânsito travado.

  O corpo da vítima ainda estava no chão e as pessoas ainda se lembravam: na tarde de ontem (21), a mesma Cornélio Pires já tinha matado em um trecho próximo à Saltinho. Um caminhão perdeu o controle, saiu da pista e despencou numa canaleta de escoamento.

O motorista se feriu e o passageiro de 72 anos morreu. A Polícia Militar e peritos foram acionados para a ocorrência.

O corpo levado ao Instituto Médico Legal, pela funerária, para exame necroscópico.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários