O asfalto da rodovia Cornélio Pires foi palco de duas tragédias em menos de 24 horas. A SP-127, que liga Piracicaba a Saltinho, virou corredor da morte e enterrou dois idosos em um intervalo de menos de 15 horas.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Idoso morre atropelado por moto na Cornélio Pires em Piracicaba
- VÍDEO: Gari fere as mãos em objeto com pregos deixado no lixo, em Piracicaba
Nesta sexta-feira (22), o dia mal clareou e a rodovia já cobrou. No km 41, saída de Piracicaba, um homem de 62 anos tentou atravessar. Uma moto pilotada por um jovem de 32 anos atropelou o pedestre, que foi arremessado e morreu na hora, estirado no asfalto.
O motociclista foi resgatado com vida, mas em estado grave. A pista foi movimentada com perícia, PM Rodoviária e trânsito travado.
O corpo da vítima ainda estava no chão e as pessoas ainda se lembravam: na tarde de ontem (21), a mesma Cornélio Pires já tinha matado em um trecho próximo à Saltinho. Um caminhão perdeu o controle, saiu da pista e despencou numa canaleta de escoamento.
O motorista se feriu e o passageiro de 72 anos morreu. A Polícia Militar e peritos foram acionados para a ocorrência.
O corpo levado ao Instituto Médico Legal, pela funerária, para exame necroscópico.