A febre dos doramas, do K-pop e da culinária asiática desembarca com força na região de Piracicaba neste fim de semana. Pela primeira vez em Americana, o Festival Sabores e Luzes da Coreia promete transformar o Americana Shopping em um verdadeiro cenário coreano, reunindo música, dança, arte e gastronomia em uma experiência gratuita para toda a família.

O evento acontece entre sexta-feira (22) e domingo (24), e traz uma programação recheada de atrações culturais, além de mais de 60 expositores com pratos típicos e produtos temáticos. Considerado o maior festival de cultura coreana do Brasil, o evento chega à sua 8ª edição com expectativa de público de aproximadamente 60 mil pessoas. A programação completa pode ser encontrada perfil do Instagram do festival @saboreseluzesdacoreia.

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Sabores asiáticos e clima dos doramas