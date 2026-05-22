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CULTURA

Região de Piracicaba recebe mega festival de cultura coreana

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Americana recebe neste fim de semana um dos maiores festivais de cultura coreana do Brasil, com entrada gratuita e programação para toda a família.
Americana recebe neste fim de semana um dos maiores festivais de cultura coreana do Brasil, com entrada gratuita e programação para toda a família.

A febre dos doramas, do K-pop e da culinária asiática desembarca com força na região de Piracicaba neste fim de semana. Pela primeira vez em Americana, o Festival Sabores e Luzes da Coreia promete transformar o Americana Shopping em um verdadeiro cenário coreano, reunindo música, dança, arte e gastronomia em uma experiência gratuita para toda a família.

O evento acontece entre sexta-feira (22) e domingo (24), e traz uma programação recheada de atrações culturais, além de mais de 60 expositores com pratos típicos e produtos temáticos. Considerado o maior festival de cultura coreana do Brasil, o evento chega à sua 8ª edição com expectativa de público de aproximadamente 60 mil pessoas. A programação completa pode ser encontrada perfil do Instagram do festival @saboreseluzesdacoreia.

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Sabores asiáticos e clima dos doramas

Logo na entrada, o público é recebido por uma decoração iluminada com mais de 2 mil lanternas tradicionais coreanas, conhecidas como “deung”, símbolo de esperança, união e prosperidade na cultura oriental.

Entre os destaques gastronômicos estão pratos famosos da culinária coreana, como bulgogi, tteokbokki, frango frito coreano e o tradicional hot dog coreano. O festival também oferece drinks típicos, incluindo o soju, além do popular bubble tea. Para agradar diferentes públicos, o espaço ainda contará com culinária árabe, italiana e americana.

A programação cultural inclui apresentações de dança, batalhas de K-pop, performances inspiradas em doramas e os já conhecidos crossovers, que unem diferentes linguagens artísticas no palco.

Grafites inspirados em K-pop são atração inédita

Uma das grandes novidades desta edição é a exposição “K-pop: Cor, Som e Movimento”, formada por 11 obras em grafite inspiradas em músicas marcantes do gênero sul-coreano. O projeto propõe uma conexão entre a arte urbana brasileira e os elementos visuais presentes no universo do K-pop, como figurinos, coreografias e conceitos artísticos.

Além da exposição, artistas irão produzir uma obra ao vivo durante o festival, permitindo que o público acompanhe todo o processo criativo em tempo real. A iniciativa é realizada em parceria com as Fábricas de Cultura, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

O Festival Sabores e Luzes da Coreia acontece no Americana Shopping, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2370. Nesta sexta-feira, o funcionamento será das 17h às 22h. Já no sábado e domingo, o público poderá visitar o evento das 11h às 22h.

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